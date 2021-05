Últimas noticias hoy miércoles, 26 de mayo del 2021 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy. Descubre las últimas noticias del día 26 de mayo del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

El descenso de los contagios se ralentiza dos semanas después del fin del estado de alarma. La incidencia acumulada del virus cayó este martes solo un punto al situarse en los 128,12 casos por cada cien mil habitantes. El Ministerio de Sanidad notificó además 5.359 nuevos contagios y 90 fallecidos.

La política se ha convertido en un ejercicio de trileros en la que el ‘primus inter pares’ es Iván Redondo. Yo, que siempre he sido más de ‘primus inter bares’, ya me los veo venir y, contra la opinión generalizada, empiezo a dudar seriamente de que se vaya a dar ningún indulto a esta banda de golpistas de la butifarra y de dictadorzuelos con aliento a fuet. Así, mientras todos estemos mirando el cubilete de la derecha, mientras toda nuestra atención está en ese lugar, la bolita llevará media hora en el de la izquierda para asombro general de la chavalada ludópata que cree que la vida es Magia Borrás. Solo que esto es peor: Magia Ferraz.

Una mujer fue agredida con varios golpes y zarandeos que le propinó el 2 de mayo en el parque Warner de Madrid un hombre que insultó a su hijo de 11 años con autismo por pasar por la fila de discapacitados en una atracción, ha informado la asociación ProTGD.

Ceferin quiere destrozar a los tres grandes que han osado mantener el pulso frente a él. Lanza la amenaza velada de una descalificación de la Champions durante una o dos temporadas, hipótesis que provocaría demandas multimillonarias de los tres equipos y un escándalo deportivo y judicial. Pero esa sanción exigiría una base jurídica muy detallada. Falta por conocer en qué acaban todas las amenazas. La única verdad hoy es que la UEFA abrió anoche sendos expedientes disciplinarios a los tres clubes que mantienen vivo el proyecto de crear una Superliga. Considera que el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus han podido cometer «una posible violación del marco legal» de dicha entidad.

El rapero y disidente cubano Maykel Castillo (Osorbo), cointérprete del videoclip viral ‘Patria y vida’, se encuentra en prisión provisional en La Habana acusado de «desobediencia, resistencia y desacato», ha informado este martes la organización de abogados activistas Cubalex.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha replicado a Pedro Sánchez y ha advertido de que «cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional». Al referirse a los indultos a los independentistas condenados por el golpe de 2017, Sánchez había asegurado que «en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza».