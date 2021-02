Últimas noticias de sociedad hoy miércoles, 24 de febrero del 2021 El contenido más relevante de hoy, miércoles, 24, febrero 2021, en las últimas noticias de sociedad. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el perfecto resumen de noticias de hoy.

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del miércoles, 24 de febrero que no te deberías perder, como estos:

Veintisiete días después de que España sufriera el peor pico de la crisis de coronavirus alcanzando cifras récord en incidencia acumulada (casi 900 casos por cada cien mil habitantes a 14 días vista), este martes se ha conseguido bajar del nivel de alerta máxima, según el documento aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas, situado en 250.

Cuando el pasado 27 de enero el Ministerio de Sanidad añadió a sus estadísticas oficiales más de cuarenta mil nuevos contagiados por coronavirus, y la incidencia acumulada en los últimos 14 días se situaba en 899 casos por cada cien mil habitantes, el fantasma de la Navidad pleanaba más que nunca sobre los datos; un mes después de las fiestas, la pandemia continuaba desbocada. Y aunque desde entonces el número de fallecidos ha ido en aumento (en parte también como consecuencia de la presión en los hospitales), 27 días después España ha conseguido pasar de una incidencia acumulada situada en riesgo extremo (250 casos) a un riesgo alto o nivel de alerta 3, según el documento aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas.

Galicia ha aprobado una modificación de la ley por la que se podría obligar a la vacunación contra el coronavirus. Los cambios introducidos en la norma buscan contar con una herramienta jurídica para hacer frente a la pandemia.

Desde el día de Nochebuena en España se han detectado más de un millón de casos de coronavirus, de ellos, un 6,29% ha acabado hospitalizado y un 1,32% ha fallecido. Sin embargo, estos porcentajes que son la media nacional, varían enormemente según la Comunidad Autónoma.

El Gobierno no recula sobre el blindaje del lobo y los principales damnificados no van a quedarse de brazos cruzados. Se echarán a las calles. Tras semanas pidiendo ser escuchados, este martes las principales organizaciones agrarias y ganaderas, Asaja, COAG y UPA, han tomado la decisión de iniciar una oleada de protestas al constatar que los planes del Gobierno no se han movido un ápice. Mantener el régimen actual del lobo, que permite su control cinegético, no es una pataleta, insisten. Les van millones de euros al año en ello, y la supervivencia de una forma de vida que erosiona una medida «perniciosa y sectaria».

El Ministerio de Igualdad y la Comisión organizadora de los fastos del 8-M, o Día Internacional de la Mujer, animan a «tomar las calles»ese día y que se escuche el grito de las mujeres que sufren aún desigualdades en España, pese a la amenaza latente de una cuarta ola de la pandemia. El formato de ese altavoz aún no está del todo claro. Lo definirán en los próximos días, anuncian. Por un lado, las organizadoras de las concentraciones convencionales en Madrid no descartan marchar por el centro de la capital, «siempre respetando las normas de seguridad y de higiene» que impone el coronavirus, declaran a ABC. Pedirán permiso y serán, en Madrid o en la ciudad donde se convoquen, las Delegaciones del Gobierno las que autoricen o desautoricen esas concentraciones por el riesgo de propagación de la enfermedad, responde, a su vez, el Ministerio de Sanidad a este diario.

La proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia plantea varias objeciones para el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem). En un informe de su comisión deontológica, este organismo colegiado considera «muy breve» el plazo de quince días naturales que plantea la nueva norma para presentar las dos solicitudes de eutanasia. «Teniendo en cuenta cuáles van a ser los resultados de esa decisión pensamos que es un plazo de tiempo muy breve», señala el documento al que ha tenido acceso ABC.