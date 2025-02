Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las novedades del miércoles, 24 de febrero con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

Parece que la suerte no está del lado de Tiger Woods en los últimos tiempos. Después de un inicio de carrera en los que todo le venía de cara con un dominio absoluto del mundo del golf y una consecución de triunfos que le llevó a batir un registro tras otro, en los últimos años vive la parte amarga de la vida. El golfista sufrió ayer un grave accidente de tráfico en Los Ángeles y tuvo que ser operado de urgencia al sufrir múltiples heridas en las piernas. El vehículo del norteamericano, que viajaba solo, se salió de la calzada y cayó por un pronunciado terraplén.

Pau Gasol jugará en el Barcelona hasta el final de la temporada, confirmando su viaje maravilloso de ida y vuelta de la NBA, a donde se marchó hace veinte años y de donde regresa para poner punto final a una carrera magnífica. Así lo ha confirmado el club , haciendo oficial un fichaje que se había filtrado el pasado fin de semana y que ha terminado por consumarse hoy, unas horas antes de que se cierre el plazo de inscripciones para la Euroliga.

Ramón Rodríguez Verdejo , conocido en el mundo del fútbol como «Monchi», se ha cerrado las puertas del Barcelona en un momento en el que las lecciones del club azulgrana podrían darle posibilidades de acabar en el Camp Nou. La fama del andaluz, con fichajes de éxito en el Sevilla , le precede y siempre ha sido pieza codiciada en el Barça, que ha acabado fichando jugadores descubiertos por él a precio de oro. En una entrevista concedida al diario ‘Estadio Deportivo’, Monchi no da ninguna opción a continuar con su trabajo en el Barça. «Tampoco le doy mucha importancia a esos temas. Me preocupa mucho más el presente. Lo leo, lo veo y poco más. Estoy donde quiero estar; donde me encuentro realizado, superfeliz y sólo hay que ver las imágenes del otro día haciendo el indio en la grada...», explicó Monchi refiriéndose a la eliminatoria ante el Barcelona, cuando el Sevilla le ganó la ida de las semifinales de Copa al equipo azulgrana (2-0).

Mino Raiola , agente de Erling Haaland , ha asegurado que el delantero noruego será una de las grandes estrellas de la próxima década y que la lucha por hacerse con sus servicios será dura. «Es muy difícil hacer lo que él hace a su edad. Vemos que estrellas como Ibrahimovic, Ronaldo y Messi están llegando a una edad en la que nos preguntamos hasta cuándo podremos seguir disfrutando de ellos. Hay que buscar a la nueva generación«, dijo en una entrevista a la BBC.

No es habitual ver a Kroos atendiendo a los medios. El alemán, un líder silencioso dentro y fuera del campo, cuenta con los dedos sus apariciones en rueda de prensa, pero cuando lo hace deja reflexiones muy interesantes. El germano avisó del peligro que tiene la eliminatoria contra el Atalanta: «Queremos un partido controlado, en el que tengamos el balón, pero sabemos que nos enfrentamos a un rival que juega de otra manera. El Atalanta es un equipo muy bueno que juega bien al fútbol. Creo que la llave del partido estará en el centro del campo. Tendremos que frenarle con la posesión, y buscando goles, claro. Sabemos que es una final. Ahora es cuando la Champions empieza de verdad».