Concha Quirós, propietaria de la Librería Cervantes de Oviedo, ha fallecido a los 85 años en su domicilio de la ciudad asturiana «por causas naturales», según ha anunciado el establecimiento a través de un comunicado hecho público en Twitter. Hacía unos días que había sufrido una caída, pero no necesitó hospitalización y hacía vida normal en su casa.

El último gran poeta de la generación Beat Lawrence Ferlinghetti, que impulsó el movimiento contracultural en Estados Unidos en los años 50 con su librería City Lights y obras propias, murió el lunes a los 101 años, informó este martes la tienda.

Hoy cumple 78 años y, lejos de sentir la llamada de la retirada, Pablo Milanés ha arrancado este 2021 con entusiasmo renovado, al firmar un nuevo e interesante proyecto discográfico con Universal Music Spain y presentar su nueva gira 'Días de Luz', que pasará por aquí el próximo mes de mayo.

Ha muerto el último maldito, el último niño malo de la poesía de nuestro tiempo. Ha muerto, a los casi 102 años, Lawrence Ferlinghetti, el mítico autor de la Generación Beat, el incansable subversivo de todas las normas y las morales, de todos los preceptos y costumbres. Había nacido en Nueva York el 24 de marzo de 1919, realizó un doctorado en la Sorbona y participó en la Segunda Guerra Mundial, colgándose el mérito de que participó en el desembarcó en Normandía. Fue tan desmesurado que no tuvo una biografía sino una constelación de biografías: la de poeta, la de pintor, la de activista. En él se reunió el hombre apasionado, visceral y el hombre tranquilo, el que aspiraba a una especie de sereno fluir, de serena meditación. Como los grandes mitos hizo de todas sus vidas una obra de arte, empezando por su resistencia al tiempo, por su amor y optimismo vitales. Como él decía, se agarró a la vida porque era su última oportunidad.

Emmanuel Macron sacralizó su ‘Get Lucky’ al introducirlo en el repertorio militar del 14 de Julio, firmaron una mesa luminosa para Habitat que en el mercado de las antigüedades se vende hoy por miles de euros –también hay tutoriales para replicarla; se necesitan una buena caja de herramientas y un título FP II de electrónica–, Stevie Wonder se rindió a la evidencia de su magisterio y LCD Soundsystem terminó por meterlos en su casa con una canción –‘Daft Punk Is Playing at My House’– que en 2005 los sacó de la elitista y casi siempre ridícula cultura de club de los años noventa para tirarlos al barro.