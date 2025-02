Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 23 de marzo en el mundo y en España:

Las tropas ucranianas pudieron interceptar una llamada de un general ruso y matarlo, según informó 'The New York Times'. El periódico citó a dos oficiales militares estadounidenses, pero no dio nombró al general ni dio una ubicación.

Scholz ha recabado apoyo en esta sesión parlamentaria para las posiciones que Alemania defenderá mañana en Bruselas y para el presupuesto extraordinario de 100.000 millones de euros destinado a mejorar las capacidades del ejército alemán. El líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, ha exigido a cambio de ese apoyo que legisle una partida automática del 2% del PIB , como exige la OTAN, y no una partida extraordinaria de 100.000 millones, además de recortes en otras áreas del presupuesto, en aras de la estabilidad fiscal, y garantías de que «ese dinero se gastará en el ejército alemán y solamente en el ejército alemán».

En una rueda de prensa conjunta, los embajadores de Suecia y Finlandia en España, Teppo Tauriainen y Sari Rautio , han expresado este miércoles el compromiso de sus países con la seguridad y defensa europea aunque sus países no pertenezcan a la OTAN.

El general retirado David Petraeus, quien comandó las fuerzas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán, dijo a la CNN que las tropas rusas se enfrentan a un ejército ucraniano que es excepcionalmente determinado, sorprendentemente capaz e innovador, y que lucha en su territorio natal por su propia supervivencia.

La próxima ronda de sanciones de EE.UU. a Rusia por su invasión de Ucrania afectará al poder legislativo ruso. La Administración Biden prepara el anuncio de medidas sancionadoras contra más de trescientos miembros de la Duma , la cámara baja del parlamento de Rusia, por su alineamiento con el presidente Vladimir Putin y su agresión a Ucrania, según ‘The Wall Street Journal’.

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos ha roto con la dictadura de Daniel Ortega durante una reunión del Consejo Permanente de esta institución con sede en Washington. De forma inesperada, durante su turno de palabra, Arturo McField s, ha dicho: «Denunciar la dictadura de mi país no es fácil pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible, tengo que hablar señor presidente aunque tenga miedo, tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos, tengo que hablar porque si no lo hago las piedras van a hablar por mí».

Un asesor del Kremlin, Anatoli Chubais, ha dimitido de su cargo y salido de Rusia , supuestamente por su disconformidad con la política oficial en relación a Ucrania , donde el presidente ruso, Vladimir Putin, dio orden de lanzar una ofensiva hace un mes.