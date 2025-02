Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 23, marzo aquí mismo:

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , ha dado entender este miércoles en el Congreso que no ha sido hasta hoy, y a través de El País, cuando ha podido leer la carta que el jefe del Gobierno , Pedro Sánchez, envió al Rey de Marruecos para informarle del cambio de posición de España ante el Sahara.

La carta que envió el presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, Mohamed VI, no incluye una mención expresa de Ceuta y Melilla . La misiva, que ha publicado este miércoles íntegramente 'El País', se limita en este aspecto a manifestar el deseo de Sánchez de que la renovación de la relación entre ambos países sirva para garantizar la integridad territorial, sin aludir expresamente a las ciudades autónomas.

Las tropas ucranianas pudieron interceptar una llamada de un general ruso y matarlo, según informó 'The New York Times'. El periódico citó a dos oficiales militares estadounidenses, pero no dio nombró al general ni dio una ubicación.

Scholz ha recabado apoyo en esta sesión parlamentaria para las posiciones que Alemania defenderá mañana en Bruselas y para el presupuesto extraordinario de 100.000 millones de euros destinado a mejorar las capacidades del ejército alemán. El líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, ha exigido a cambio de ese apoyo que legisle una partida automática del 2% del PIB , como exige la OTAN, y no una partida extraordinaria de 100.000 millones, además de recortes en otras áreas del presupuesto, en aras de la estabilidad fiscal, y garantías de que «ese dinero se gastará en el ejército alemán y solamente en el ejército alemán».

En una rueda de prensa conjunta, los embajadores de Suecia y Finlandia en España, Teppo Tauriainen y Sari Rautio , han expresado este miércoles el compromiso de sus países con la seguridad y defensa europea aunque sus países no pertenezcan a la OTAN.

El conglomerado Volkswagen ha confirmado hoy su ambicioso plan de inversiones para España, un proyecto que contempla movilizar hasta 7.000 millones de euros para la electrificación de las plantas de Seat (Martorell) y Volkswagen (Navarra), así como la construcción de la nueva planta de baterías que debe nutrirlas.