Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las novedades del miércoles, 22 de julio con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

El último día y en uno de los partidos claves de Segunda división que afectaban tanto al ascenso como al descenso de categoría. Ese fue el escenario en el que se desató la tormenta perfecta, en el momento más inoportuno, cuando la Liga cantaba victoria por haber conseguido terminar el campeonato de Primera división sin ninguna incidencia reseñable relacionada con la pandemia del coronavirus . El positivo de siete jugadores y cinco técnicos del Fuenlabrada dinamitó el final de la competición en la división de plata y pone el torneo en un horizonte incierto rodeado de las demandas de varios equipos que se consideran perjudicados.

El expresidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, se ha pronunciado sobre lo ocurrido el pasado lunes, con el positivo de doce integrantes de la expedición del Fuenlabrada y la consecuente suspensión de su partido contra los gallegos. La celebración del resto de la jornada mandó a Segunda B al Dépor sin ni siquiera jugar, algo que ha encendido aún más los ánimos en las estancias de Riazor.

Dicen en Italia que sus números son de un «extraterrestre». A sus 35 años, Cristiano Ronaldo vuelve a impresionar a todo el mundo con nuevos récords y actuaciones decisivas en la Juventus. La inminente conquista del campeonato italiano, que será el noveno consecutivo para la Vecchia Signora, tiene un gran protagonista: «Este será el “scudetto” de Cristiano Ronaldo; CR7 ha sido mucho más decisivo este año que en la pasada temporada. Ha sido el verdadero gran solista de una Juve que nunca logró convertirse en un equipo compacto», ha dicho el conocido comentarista Mario Sconcerti.

El delantero francés Kylian Mbappé aseguró su continuidad en el París Saint-Germain la próxima camapaña y cerró, por el momento, las puertas a su fichaje por el Real Madrid, al asegurar que «pase lo que pase» en el final de temporada y las opciones en Liga de Campeones, quiere «ayudar al equipo» francés a que «gane títulos y ser el mejor del mundo».

Antes de que se encendiera los semáforos en el Gran Premio de Jerez nadie dudaba del séptimo título de Marc Márquez en la categoría reina en un campeonato comprimido por la crisis del Covid-19. Veinte vueltas después todas las previsiones habían saltado por los aires tras una grosera caída del catalán que le mandaba directamente al quirófano y que le descabalgaba de la pelea por la corona. En el box de los Márquez no quieren dar nada por descartado pero son realistas . «Sabe que se ha hecho daño de verdad y no es optimista , pero seguro que vuelve más fuerte», aseguraba su hermano Álex.

Uno de los objetivos de la dirección deportiva del Barcelona es rejuvenecer una plantilla desgastada y en la que siete jugadores que ganaron la final de Roma en 2015 siguen teniendo un peso aplastante en el equipo. No obstante, las decisiones que se toman en los despachos no están en consonancia con la idea que se promulga. Al controvertido trueque entre Arthur (23 años) y Pjanic (30 años) , se le une ahora el interés por el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que acaba de cumplir 31 años. El africano siempre ha estado en la agenda del club azulgrana pero ahora su nombre cobra mayor fuerza al contemplarse como la opción escogida si finamente no se puede fichar a Lautaro Martínez , que es el objetivo prioritario de los catalanes. No obstante, el alto precio del argentino y la poca predisposición del Inter a negociar una salida complican una operación que el Barcelona pensaba abaratar incluyendo jugadores.