Últimas noticias y última hora de hoy miércoles, 21, octubre 2020 en internacional Entérate las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 21 de octubre del 2020 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Actualizado: 21/10/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 21, octubre aquí mismo:

Después de muchos intentos de llegar a un acuerdo para evitarlo, a finales de abril, la Comisión Europea decidió finalmente poner en marcha por primera vez un procedimiento de infracción contra Polonia por la legislación que ha aprobado en los últimos años y que en su conjunto se considera que sirve para someter a los jueces a la voluntad del Ejecutivo, lo que significa un atentado grave contra el principio de separación de poderes. La reforma, que entró en vigor en febrero, «realiza cambios en el funcionamiento del sistema judicial, con grave riesgo de control político del sistema», afirmaba la comunicación de la Comisión antes de emprender un camino extremadamente grave dentro de los usos comunitarios. Entonces, la responsable de Transparencia y Valores en la Comisión Europea, la vicepresidenta Vera Jurova, ya advirtió que «este virus no puede matar la democracia», en referencia a la necesidad absoluta de frenar la propagación de una visión acomodaticia de los principios sobre los que reposan los cimientos de la Unión Europea. Sin ellos, sin la confianza permanente entre todos los gobiernos de los países miembros, no sería posible ni la cooperación judicial y policial, ni la libre circulación de personas ni el buen funcionamiento del mercado único.

Emmanuel Macron se trasladó la tarde del martes desde el palacio del Elíseo a la prefectura de Bobigny (Seine-Saint-Denis), en el corazón de la «banlieue», los suburbios más multiculturales de París, para presidir una reunión de trabajo excepcional de la Célula de lucha contra el islamismo y el repliegue comunitario (CLIR), con el fin de hacer un balance provisional y «relanzar» todas las operaciones judiciales y policiales de su gobierno movilizados contra la barbarie islamista.

«Ed, de mayor no vas a tener amigos si eres tan cabezota». Eso le decía su padre a Ed McGinty cuando era un chaval. Ahora, este hombre alto y tostado por el sol de California, reconoce que no le faltaba razón. «Soy el tío más odiado de The Villages», dice con un media sonrisa que rezuma orgullo.

Son dos localidades muy diferentes, Conflans-Sainte-Honorine y Pantin, pero ambas se han vuelto puntos rojos en el mapa de Francia después del pasado viernes, cuando un terrorista islamista asesinó al profesor Samuel Paty por mostrar caricaturas de Mahoma durante una clase sobre la libertad de expresión. Este drama, que se produjo en la primera comuna, una zona de pequeños chalés con tejados a dos aguas, en términos sociológicos de clase media y tomada por una suerte de tranquilidad burguesa, extiende sus ramas hasta la segunda, situada en el departamento de Sena-San Denis, uno de los más conflictivos de la región parisina, tristemente célebre por sus altos índices de criminalidad, entre agresiones, robos y tráfico de drogas. Allí se encuentra la mezquita que el ministro del Interior de Macron, Gérald Darmanin, ordenó cerrar hoy, después de que se descubriera que su rector, M‘Hammed Henniche, compartió en su página de Facebook el vídeo donde el padre de una alumna de Paty denunciaba al docente, el origen de la trama que condujo a su asesinato por parte de un radical ruso de origen checheno de 18 años.

Las autoridades chilenas cifraron en más de 580 detenidos por la policía y una persona muerta, como saldo de las manifestaciones que se produjeron el domingo y el lunes por las convocatorias a conmemorar el primer aniversario del llamado «estallido social», ocurrido el 18 de octubre del año pasado. Las nuevas protestas se extendieron este lunes a Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemanas, así como a la periferia del Gran Santiago, cuando se inicia la semana que culminará con el plebiscito del próximo domingo que decidirá sobre la continuidad de la actual Constitución promulgada durante la dictadura militar.

Lora y Steffen hacen las maletas a toda prisa. Estaban pasando, junto con sus cuatro hijos, esta segunda semana de las vacaciones escolares de otoño en el Hotel Edelweiss, en Berchtesgaden, un idílico pueblo de unos 7.000 habitantes a los pies de los Alpes desde el que a diario salen a hacer senderismo. Pero ayer por la mañana recibieron la notificación de la dirección del hotel: todos los huéspedes debían abandonar el establecimiento antes de las 14:00 horas, momento en el que daba inicio el confinamiento al que las autoridades regionales de Baviera han decidido someter al municipio. Se trata de un confinamiento similar al que hubo de sufrir España durante meses pero que nunca hasta ahora se había vivido en territorio alemán. «Esto es un atropello, no puedo dar crédito», protesta Steffen, «nos echan del hotel sin tener siquiera billete de tren de vuelta a casa». La población de Berchtesgaden no está menos asombrada que ellos. «Apenas lo supe fui a buscar a mi madre, que vive fuera del perímetro, para evitar que se quede sola y desatendida», admite Albert, que trabaja en una panadería de la Plaza de los Franciscanos, «dicen que los servicios de primera necesidad seguirán abiertos y creo que seguiremos haciendo pan, pero nadie explica cuánto va a durar esto y a mí me parece un experimento, están probando con nosotros antes de ordenar más confinamientos en Alemania».