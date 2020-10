Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de deportes del miércoles, 21 de octubre del 2020 Revisa las últimas noticias del día 21 de octubre del 2020. Entérese la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El breve resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

miércoles, 21 de octubre

Jorge Solana, jugador cadete del Casademont Zaragoza, ha fallecido este lunes a los 14 años, según ha comunicado el club aragonés, sin que haya revelado las causas del fallecimiento. «Desde Basket Zaragoza queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Jorge, quien ha militado en nuestro club durante las tres últimas campañas y actualmente era miembro del cadete de primer año».

De la tierra del Bois de Boulogne a la pista rápida de Bercy, pero siempre en París, su querido París. Rafael Nadal, quien dejó en el aire el tramo final de la temporada después de conquistar su vigésimo Grand Slam en Roland Garros, ha confirmado este martes que competirá en el Masters 1.000 de París-Bercy, que se celebra del 2 al 8 de noviembre. Ahí persigue su victoria 1.000, cifra redonda y asombrosa que abrazará al vencer un encuentro.

Sergio Ramos causa baja para el estreno del Real Madrid esta temporada en la Liga de Campeones, ante el Shakhtar Donetsk, por las molestias que sufre en la rodilla izquierda y su entrenador, Zinedine Zidane, tampoco puede contar por lesión con Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Martin Odegaard, Eden Hazard y Mariano Díaz.

Despojado de los fantasmas que lo asolaron el penúltimo día del Tour, con aquella contrarreloj despiadada en la que perdió la carrera ante su compatriota Pogacar, Primoz Roglic no se ha dejado llevar por la aflicción. No lo parecía antes de la carrera y menos ahora, en la conclusión de la primera etapa que gana el ciclista esloveno con una pegada apabullante en el alto de Arrate, santuario del ciclismo ubicado en las faldas de Éibar donde Bahamontes, Luis Ocaña o Poulidor marcaron época. Fue una salida eléctrica de la Vuelta, una clásica por el País Vasco que depara otros resúmenes. Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour, se descolgó en un puerto de tercera en la evidencia de que ya no es el que fue. Alejandro Valverde tampoco aguantó el ritmo de los más jóvenes en la última subida. Y el retraso de Tom Dumoulin coloca de nuevo a Roglic como prima dona del Jumbo.