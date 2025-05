Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 19 de mayo en el mundo y en España:

Los embajadores de los países miembros de la UE han decidido recomendar que se abran las fronteras exteriores a los viajeros de otros países , siempre que hayan sido vacunados con productos reconocidos por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Esto supone que los gobiernos también deben decidir expandir la lista de los países a cuyos ciudadanos se les permite viajar a la UE, lo que este caso afecta principalmente a británicos y norteamericanos. El acuerdo necesitará ser tramitado y ser adoptado por una reunión formal de ministros, lo que se producirá mañana mismo y muy probablemente será una decisión que tendrá en cuenta a reacción de las autoridades estos países hacia los viajeros procedentes de la UE.

Según el último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre la vacunación en España fechado el 18 de mayo de 2021, actualmente 15.495.889 de personas en nuestro país han recibido al menos una de las dosis de la vacuna contra el coronavirus . 7.323.426 ya están inmunizadas, es decir, el 15,4 % de la población española.

A Ferraz, que no está en su mejor momento , le pasará factura su voto neutro de ayer en el Congreso a la iniciativa de 'ley Trans' que sí apoyó Unidas Podemos. Así lo han dejado entrever entidades como el Consejo de Juventud de España, que no entiende el giro abstencionista de los diputados socialistas, ni colectivos LGTBI, clásicos de esta órbita progresista. Tampoco la Federación Plataforma Trans, más afín a Unidas Podemos , se lo pasará por alto. Y muchos ya han sugerido en tono amenazante a los dirigentes del PSOE (y a sus simpatizantes, como el presentador Jorge Javier Vázquez, que recientemente hizo campaña por Ángel Gabilondo) que no se les ocurra acercarse a las celebraciones e hitos importantes para el colectivo, como el próximo Día del Orgullo LGTBI.

El Santoral Cristiano celebra hoy, miércoles 19 de mayo del 2021 el Santo de San Ivo de Bretaña , entre otros.

El uso de la mascarilla es el arma más efectivo para la lucha contra el coronavirus . Desde marzo del año pasado, el gobierno impuso de forma generalizada el uso de esta prenda pero a medida que avanza la estrategia de vacunación y mejora la situación epidemiológica, son muchos los que se preguntan: ¿Cuándo dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en el exterior? o ¿cuándo dejarán de ser obligatorio la mascarilla en España?