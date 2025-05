Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del miércoles, 19 de mayo que no te puedes perder, como estos:

La vacuna de AstraZeneca se le volvió a atragantar a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad. Al cierre de esta edición y tras cuatro horas de reunión, los representantes en Salud Pública dieron luz verde a la propuesta del Gobierno: completar la pauta de los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer .

Las personas vacunadas contra el Covid-19 pueden, no solo contraer la enfermedad y contagiarla, sino también sufrir cuadros clínicos que les conduzcan a la hospitalización . Así lo constatan los responsables de los servicios de Epidemiología y Unidades de Covid-19 de varios hospitales españoles en los que han ingresado y siguen haciéndolo personas que han recibido una y hasta las dos dosis de vacuna. Son, según matizan, « pocos casos », que no han requerido hasta ahora traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que «entrarían en el porcentaje que no cubre la vacunación», aunque, a su entender, deben interpretarse como «la señal evidente que justifica el mantenimiento de las medidas de protección» pese al avance en la estrategia de vacunación.

La «deuda histórica» que Irene Montero quiere saldar con el colectivo transexual tendrá que esperar. Al menos, por lo que respecta a sus socios en el Gobierno de coalición, que mantienen bloqueada en La Moncloa la ley que diseñó el Ministerio de Igualdad por «falta de seguridad jurídica», en palabras de la vicepresidenta primera Carmen Calvo . Ante esa «inoperancia», denunciada esta tarde por la izquierda parlamentaria, seis formaciones decidieron registrar en el Congreso de los Diputados el pasado marzo un texto clonado de esa ley y poner en un brete a los socialistas. Todas las miradas del colectivo estaban hoy fijadas en la posición de ese Grupo Parlamentario, que finalmente impide, con su voto neutro, que la alternativa (o ‘ley Trans Bis’) continúe su andadura parlamentaria. La propuesta ha sido rechazada con 78 votos a favor, 143 en contra y 120 abstenciones.

Tras casi dos meses en riesgo alto España ha conseguido bajar a riesgo medio por Covid-19 . La incidencia acumulada se sitúa por debajo de los 150 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Concretamente la cifra facilitada este martes por el Ministerio de Sanidad marca los 147,54.

La ministra de Igualdad, Irene Montero , se ha subido esta tarde a la tarima parlamentaria, impelida a defender la posición de su departamento en la tramitación de una proposición de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans que han registrado seis partidos de la izquierda parlamentaria , hastiados de esperar a que llegara al Congreso desde el Gobierno por el «bloqueo» de Carmen Calvo en La Moncloa a la 'ley Trans' diseñada por Igualdad.

Un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha advertido que si se administra la segunda dosis con vacuna de Pfizer o Moderna a personas que recibieron la primera de AstraZeneca se puede originar una «serie de conflictos jurídicos de proporciones imprevisibles», con multitud de demandas y querellas contra el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, los hospitales y cualquier instancia que haya intervenido en el proceso de mezcla de vacunas.