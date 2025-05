Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 19, mayo aquí mismo:

Un nuevo desplante diplomático de la Administración de Joe Biden a Pedro Sánchez pone en evidencia la frialdad con la que Washington se conduce con respecto al actual Gobierno español . Justo en el pico de la crisis con Marruecos, con el Ejército español ya desplegado en Ceuta por la llegada masiva de inmigrantes a nado permitida por la corona alauí, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha llamado a su homólogo marroquí para hablar sobre Israel y Gaza, y sobre todo para reforzar «la importancia de la sólida relación bilateral y el papel clave de Marruecos en el fomento de la estabilidad en la región».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha llegado a Ceuta entre abucheos y petición de dimisión por parte de varios vecinos de la ciudad autónomas. El presidente del Gobierno y el ministro del Interior han suspendido su agenda para viajar a Ceuta y Melilla tras la crisis migratoria sin precedentes se está viviendo como consecuencia del traslado a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali , por motivos de salud.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado reabrir la causa contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones que fue archivada en octubre del año pasado por falta de una comisión rogatoria.

Padres con bebés o niños muy pequeños nadando como podían para alcanzar la orilla, mujeres que apenas sabían bracear, chicos jóvenes con toda la apariencia de menores sosteniéndose en unas rocas. Y decenas de agentes asistiendo impotentes a esa pelea con el agua. Juan Francisco, guardia civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Ceuta, fue uno de tantos que se lanzó vestido a salvar vidas. En la imagen, difundida en el perfil de Twitter de la Guardia Civil, iza a un bebé de escasos meses sobre un flotador lanzado por sus compañeros.

Por la playa, en sentido contrario a los que tratan de entrar a nado en Ceuta, camina cabizbajo Samir Masawi , uno de los 6.000 marroquíes contabilizados que entró en España este pasado lunes de forma irregular llamado por la apertura de la frontera en Marruecos. «Seguí a la gente porque no había control y estaba abierto, pero ya me voy» , reconoce este joven, que como otros muchos vieron la oportunidad de llegar a la ‘tierra prometida’ en busca de una mejora en sus vidas, pero en menos de 24 horas ha constatado que ese sueño no es real.

El Ministerio del Interior ha informado este martes a media tarde que ha tramitado ya la devolución de unos 4.000 inmigrantes, la mitad de los cerca de 8.000 que han accedido a Ceuta de forma irregular desde ayer . Además, ha habilitado un sistema de gestión de 24 horas para agilizar estos trámites y un nuevo aumento de efectivos policiales en la zona.