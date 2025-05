Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las novedades del miércoles, 19 de mayo con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

Un nuevo desplante diplomático de la Administración de Joe Biden a Pedro Sánchez pone en evidencia la frialdad con la que Washington se conduce con respecto al actual Gobierno español . Justo en el pico de la crisis con Marruecos, con el Ejército español ya desplegado en Ceuta por la llegada masiva de inmigrantes a nado permitida por la corona alauí, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha llamado a su homólogo marroquí para hablar sobre Israel y Gaza, y sobre todo para reforzar «la importancia de la sólida relación bilateral y el papel clave de Marruecos en el fomento de la estabilidad en la región».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha llegado a Ceuta entre abucheos y petición de dimisión por parte de varios vecinos de la ciudad autónomas. El presidente del Gobierno y el ministro del Interior han suspendido su agenda para viajar a Ceuta y Melilla tras la crisis migratoria sin precedentes se está viviendo como consecuencia del traslado a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali , por motivos de salud.

La vacuna de AstraZeneca se le volvió a atragantar a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad. Al cierre de esta edición y tras cuatro horas de reunión, los representantes en Salud Pública dieron luz verde a la propuesta del Gobierno: completar la pauta de los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer .

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado reabrir la causa contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones que fue archivada en octubre del año pasado por falta de una comisión rogatoria.

Padres con bebés o niños muy pequeños nadando como podían para alcanzar la orilla, mujeres que apenas sabían bracear, chicos jóvenes con toda la apariencia de menores sosteniéndose en unas rocas. Y decenas de agentes asistiendo impotentes a esa pelea con el agua. Juan Francisco, guardia civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Ceuta, fue uno de tantos que se lanzó vestido a salvar vidas. En la imagen, difundida en el perfil de Twitter de la Guardia Civil, iza a un bebé de escasos meses sobre un flotador lanzado por sus compañeros.

Por la playa, en sentido contrario a los que tratan de entrar a nado en Ceuta, camina cabizbajo Samir Masawi , uno de los 6.000 marroquíes contabilizados que entró en España este pasado lunes de forma irregular llamado por la apertura de la frontera en Marruecos. «Seguí a la gente porque no había control y estaba abierto, pero ya me voy» , reconoce este joven, que como otros muchos vieron la oportunidad de llegar a la ‘tierra prometida’ en busca de una mejora en sus vidas, pero en menos de 24 horas ha constatado que ese sueño no es real.