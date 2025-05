Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 18, agosto aquí mismo:

Los talibanes tratan de tranquilizar al mundo con una imagen relativamente moderada en su regreso al poder en Afganistán . En la primera rueda de prensa desde que el pasado domingo entraron en Kabul, el portavoz del movimiento integrista, Zabihullah Mujahid , garantizó este martes que no se causarán daños a los estadounidenses ni otros miembros de la comunidad internacional.

Los talibanes controlan ya la capital de Afganistán , Kabul. Tras la huida del presidente el pasado domingo, la bandera del Emirato Islámico de Afganistán puede verse en lo alto del palacio presidencial. Miles de afganos tratan de huir con las pocas pertenencias que pueden atesorar y es que, aunque no se haya derramado sangre en la toma de la ciudad, se teme que los fundamentalistas religiosos vuelvan a imponer su ley, la ' Sharía ', con todas las consecuencias que esta tiene para la vida de los ciudadanos y, especialmente, para la vida de las mujeres y las niñas .

Afganistán ha puesto la atención de todas las informaciones a nivel internacional en los últimos días. El avance de los talibanes a medida que las tropas de EE.UU. se retiraban del país han hecho que el Gobierno afgano caiga, así como causar el terror a una población que teme a los talibanes y sus leyes islámicas que gobernaron en el pasado.

La situación se complica en Kabul, donde cientos de afganos esperan en el aeropuerto su oportunidad para huir del país. Mientras los países de occidente despliegan fuerzas militares para repatriar a sus diplomáticos, así como a colaboradores afganos que han trabajado con sus gobiernos durante las últimas décadas, los talibanes han reforzado su presencia en los alrededores del aeropuerto de la capital.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell , aseguró este martes que hay que hablar con los talibanes puesto que han ganado la guerra en Afganistán .

A pesar de que el mismo día que recuperaron el poder completo en Afganistán, con la entrada en Kabul, los talibanes prometieron moderación, en especial hacia las mujeres -«van a poder salir de casa, trabajar y estudiar», estas viven hoy aterrorizadas y encerradas en sus casas. « Estoy sentada aquí esperando a que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos. Y vendrán por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y de todos modos, ¿a dónde iría?», lamentaba Zarifa Ghafari, de 27 años, el pasado domingo en declaraciones al medio ‘iNews’. Ghafari, que se hizo célebre en 2018 al convertirse en la alcaldesa más joven de Afganistán, se refiere a aquellas mujeres que han mantenido como ella un perfil alto en los últimos años a través de su labor en la política, en los medios de comunicación o en la defensa de los derechos humanos.