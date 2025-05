Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 18 de agosto en el mundo y en España:

Megan Rapinoe se ha convertido en los últimos años en el rostro más reconocible del fútbol femenino mundial. En parte a que es la capitana de la actual campeona del mundo, Estados Unidos, y en parte porque ha comandado el movimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte. Sin embargo, en las últimas horas ha aparecido una voz crítica contra Rapinoe y sus métodos dentro de un vestuario. La exportera de la selección Hope Solo ha asegurado que durante su paso por la selección vio como su capitana llegó a intimidar a algunas de sus compañeras para que estas se arrodillasen durante el himno de EE.UU., uno de los símbolos más repetidos cuando se fútbol y política se fusionan.

Juan de la Cruz , uno de las leyendas de la sección de baloncesto y mítico jugador en la década de los 80 y 90, no lleva nada bien la salida de Leo Messi del Barcelona ni los comentarios posteriores de algunos futbolistas del club catalán. De la Cruz, recordado como 'Lagarto', fue parte de un quinteto mítico junto a Solozábal, Epi, Sibilio y Steve Trumbo, en un equipo entrenado por Aíto García Reneses. El exbaloncestist a ha explotado y ha tirado con bala hacia los cuatro capitanes del primer equipo después de darse a conocer la grave situación económica del club catalán. Hay que tener en cuenta que la semana pasada el Barcelona agradeció públicamente el gesto de Gerard Piqué , que decidió rebajarse el sueldo, lo que permitió liberar masa salarial e inscribir a Memphis Depay y a Eric Garcia. Sergi Roberto y Jordi Alba recibieron algunos pitos por parte de la afición pero tras el encuentro ante la Real Sociedad, Pique se encargó de confirmar que «los otros capitanes también lo harán en los próximos días, estamos todos alineados». Lo confirmaron después ellos, aunque alba mostró su enfado porque «se han dicho muchas mentiras y no me gusta que se dude de mi compromiso con el club».

A mediados de un agosto con termómetros que invitaban al aficionado a lucir bañador más que a engalanarse con la camiseta de su equipo, el inicio de la Liga ha venido acompañado por la primera polémica arbitral y al eterno debate sobre las manos en las áreas y los penaltis . Acierto claro para unos, error imperdonable para otros, la controversia es el picante de esa salsa que ha convertido en único un deporte que por fin ha podido recuperar al público, el otro ingrediente sin el que resulta difícil conseguir entender el fútbol. Después de año y medio de silencio forzoso por la pandemia, los seguidores españoles han reaparecido y ya vuelven a cantar goles en las tribunas, pero su regreso no ha resultado tan numeroso como cabía esperarse. En cinco de los diez estadios de Primera división en los que rodó el balón no se completó el aforo establecido por las autoridades autonómicas para la primera jornada del campeonato. Un dato que llama la atención, aunque los clubes consultados por este periódico lo consideran simplemente coyuntural porque España continúa de vacaciones y miles de abonados se encuentran fuera de sus ciudades de residencia. Algunos de ellos, sin embargo, advierten de que el Covid puede terminar desenganchando a muchísimos hinchas que podrían acabar renunciando para siempre a vivir el fútbol en directo después de descubrir y acostumbrase a la comodidad del sofá y la televisión.

Se acabó. Juancho Hernangómez, tras semanas de rumores y después de perderse los Juegos Olímpicos por lesión (con muchas discrepancias entre los servicios médicos de su equipo y de la selección), ha puesto fin hoy a su etapa como jugador de los Minnesota Timberwolves. El equipo norteño ha traspasado al alero español a los Memphis Grizzlies donde compartirá vestuario con el también español Santi Aldama, recién llegado a la NBA. Juancho inicia de esta forma su tercera aventura en la liga tras pasar por los Denver Nuggets y los ya mencionados Timberwolves, una carrera que comenzó con ilusión y que ha vivido unos últimos capítulos oscuros. Borrón y cuenta nueva para el madrileño.

El parte de daños en aquella UCI del hospital de Katowice era una sentencia de muerte. Contusión cerebral, cráneo fracturado, nariz rota, paladar roto y desgarrado, diez dientes perdidos, partes de la mandíbula superior e inferior desaparecidos, cortes en la cara, un gran corte en la aurícula, un pulgar roto, contusiones en el hombro, contusión pulmonar, el nervio de las cuerdas vocales sufrió un golpe, los glúteos muy magullados... A Fabio Jakobsen solo lo reconocía su novia por las cejas y las pestañas cuando fue a visitarlo a Polonia, escenario de una terrorífica caída del ciclista neerlandés empujado por su compatriota Dylan Groenewegen en el esprint. A Jakobsen le enviaron un sacerdote a su cama de hospital. En aquellos días sombríos, nadie creía en su salvación. Casi ni él mismo. Un año después de aquello, la cara reconstruida, varias operaciones, cirugía estética a manta y una prótesis facial, Fabio Jakobsen volvió a ganar en una gran prueba. De vuelta a la vida en el pueblo más frío de España, Molina de Aragón.

Pasan los días y se acerca la apertura de la temporada ACB. El sorteo de los cruces de la Supercopa dio inicio ayer a la cuenta atrás para el comienzo de curso y con ella se acelera también el reloj para conocer el futuro de Pau Gasol , cuya carrera deportiva sigue en el aire a la espera de que decida si continúa un año más o si cuelga definitivamente las botas tras más de dos décadas como profesional.