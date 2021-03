Últimas noticias del miércoles, 17 de marzo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de historia Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 17 de marzo del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

«Ayer me dieron por muerto, ahogado, y casi lo estuve tres veces, pero cuando ya había perdido toda esperanza de salvación, la providencia me socorrió poniendo a mi alcance los restos de un bote destrozado». Esta carta fechada el 4 de julio de 1898, un día después de la batalla naval de Santiago de Cuba, llegó a España con dos meses de retraso. En ese tiempo, la familia del autor llegó a creer que este había muerto, tras leer su nombre en la lista de fallecidos que cada día publicaba la prensa española. Pero no fue así: Alejandro Lallemand, médico de la Armada en aquel último episodio de la Guerra de Cuba, sobrevivió para contarlo.