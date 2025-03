Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las novedades del miércoles, 17 de marzo con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Negociación contra reloj en Murcia del PSOE con los tres diputados expulsados de Vox para intentar ganar la moción de censura en Murcia y sacar al popular Fernando López Miras de la Presidencia del Gobierno de la Región. Los socialistas, según ha podido saber ABC, «están dispuestos a todo» con el único objetivo de salir triunfantes de una operación política que puede tener consecuencias en toda España.

Los tres diputados expulsados de Vox votarán en contra de la moción de censura en Murcia, según ha podido saber ABC de fuentes solventes. La votación tendrá lugar mañana jueves y el PSOE se había mostrado «dispuesto a todo» , según las fuentes consultadas por este diario, para convencerles, incluso a negociar el «pin parental» tan criticado por los socialistas.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) empieza a fracturarse en el Congreso. El diputado Pablo Cambronero , crítico con el acercamiento al Gobierno de Pedro Sánchez, abandona su grupo sin dejar el escaño y ha pedido su integración en el Grupo Mixto.

Carmelo Romero, diputado del Partido Popular, ha espetado al líder de Más País , Íñigo Errejón , «vete al médico» después de que el segundo denunciara ante el pleno del Congreso la falta de medios dedicados a la salud mental y el suicidio de diez personas cada día en España.

El día 4 de mayo no habrá clases en Madrid; así lo ha señalado el consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, que ha recordado el Real Decreto 605/1999 que fija que cuando las elecciones se produzcan en día laborable , no habrá actividad educativa. Muchos centros de enseñanza volverán a ser colegios electorales , y ese día se ocuparán de albergar las urnas donde depositar los votos. La jornada no será recuperada en otro momento, según adelantan fuentes del Gobierno regional.