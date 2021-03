Últimas noticias del miércoles, 17 de marzo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de deportes Revisa las últimas noticias del día 17 de marzo del 2021. Infórmese la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El breve resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 17, marzo aquí mismo:

El golfista estadounidense Tiger Woods confirmó este martes que ha dejado el hospital en el que estaba ingresado desde finales de febrero para continuar en su casa la recuperación de las graves lesiones que sufrió en su pierna tras sufrir un accidente de tráfico.

Joan Laporta será el próximo presidente del Barcelona, después de que el candidato haya conseguido reunir los avales necesarios para poder ser investido. Una tarea que no ha sido fácil y que solo se ha completado cuando Jaume Roures, cofundador y socio de Mediapro -la empresa que ostenta los derechos de LaLiga-, le confirmó que aportaría 30 millones para completar los 125 necesarios para la investidura.

No es muy habitual ver a Zidane dirigirse a sus jugadores cuando estos son cambiados. No es la expresividad uno de los fuertes del técnico francés, lo que no quiere decir que no le salga sangre si se le pincha, pero sobre el verde muestra sus alegrías y enfados muy sutilmente. Anoche, el entrenador del Real Madrid se salió del guión, sabedor de la importancia que tenía el duelo contra el Atalanta, y se mostró muy cariñoso con los jugadores que iban abandonando el campo antes de tiempo. Ramos, el primero, Valverde, el último, y en mitad de ambos, Vinicius. Sí, con Vinicius también tuvo sensibilidad Zidane.

Hazard no será intervenido quirúrgicamente. Contrariamente a lo que mucho han dicho y especulado, los médicos no tenían pensado operarlo. Los doctores del Real Madrid mantienen la decisión conjunta de que no se someta al quirófano.

Después de más de un año de ausencia, la vuelta de aficionados a los estadios está más cercana que nunca. Este miércoles Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmaba que esperaba tener un porcentaje de público en los estadios de aquí a un mes. «Ya estamos preparados», aseguraba el presidente de la patronal en un desayuno informativo «Lo hubiésemos estado hace meses, pero hay circunstancias que no podemos controlar. Llevamos un año, hemos aprendido, y esperamos que en la tercera semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios».

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, felicitó a su equipo por «hacer un gran y completo partido desde el inicio hasta el final» en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, y consideró que jugando así son «difíciles de batir», aunque no olvida que a partir de ahora va a ser «cada vez más complicado».

La vida de Damian Lillard está marcada por una letra, la misma que luce en su camiseta camuflada detrás del número cero. Esa 'O' que evoca el círculo imperfecto de su dorsal evoca a su Oakland natal, a Ogden, donde fue a la universidad, y a Oregon, estado que le abrió las puertas de la NBA cuando aterrizó en la liga para jugar en los Blazers. Desde entonces, el base se ha hecho un sitio entre los mejores, aunque siempre alejado de los focos que alumbran a las estrellas. Quizá si hubiera jugado en Nueva York o Los Ángeles eso no estaría pasando. En cualquier caso, a él le da igual y sigue cada noche brillando como si fuera la primera. Una muñeca letal, quizá solo comparable a la de Stephen Curry en la larga distancia, que le permite ser decisivo en los momentos clave.