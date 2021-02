Últimas noticias de deportes hoy miércoles, 17 de febrero del 2021 Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 17 de febrero del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar actualizado.

Vincent Jackson, exreceptor de los San Diego Chargers y de los Tampa Bay Buccaneers de fútbol americano, ha sido encontrado muerto en un hotel de Florida, según informó la oficina del sheriff del condado de Hillsborough. El cadaver de Jackson, de 38 años, fue encontrado por una camareara de piso en la habitación de un hotel de Brandon, al este de Tampa, este lunes por la mañana. El cuerpo no tenía signos de violencia.

Kylian Mbappé tardó un minuto en dejar claro que quería ser el protagonista de la eliminatoria ante el Barcelona. Cansado de quedar en un segundo plano, tras Neymar y Messi, el delantero francés convirtió el Camp Nou en el jardín de su casa y asumió los galones que Pochettino le reclamó nada más llegar al banquillo parisino. Era un reto obligado tras la ausencia del paulista y de Di María.

Noche negra para el Barcelona en Europa. Una más tras las de Roma, Liverpool o Lisboa, que alargan la crisis del equipo azulgrana en la Champions League y generará intranquilidad en el entorno culé. Kylian Mbappé destrozó a la defensa del Barça en una noche en la que no estaban Neymar ni Di María. Leo Messi no compareció y el equipo catalán lo acusó. Antoine Griezmann, que siempre suele dar la cara en los momentos difíciles atendió a Movistar para explicar lo que había sentido y cómo veía la eliminatoria. «Fueron superiores. Arriba hicieron los goles. Nosotros tuvimos alguna oportunidad pero no hicimos nuestro mejor partido. Estos adversarios necesitan que hagamos el partido perfecto para poderles ganar y no lo hicimos», empezó explicando el francés, que reconoció que «no es la imagen que queremos dar». «Hay que trabajar e intentarlo hasta el último segundo. Ha sido un partido malo, tenemos que trabajar», insistía Griezmann, que quiso mantener un cierto optimismo aunque no tenía argumentos tras lo visto esta noche: «Iremos allí a trabajar. Es difícil pero no iremos a París de visita», apuntó, al tiempo que añadía: «Hubo un momento en el que estuvimos mejor pero no nos gusta. Es duro que te hagan cuatro en casa y a ver la vuelta».

Marc Márquez, en plena recuperación de su lesión en el húmero derecho, ha sacado su vena más solidaria para intentar apoyar a una de las empresas que le apoyó siendo aún un niño que soñaba con llegar al Mundial de motociclismo. En un mensaje en sus redes sociales, el piloto del Repsol Honda ha hecho de hombre anuncio reclamando ayuda para Seyart, una empresa de joyas de Cervera que patrocinó al catalán en sus inicios llevando su nombre en el mono y en el carenado de la moto.

Neymar tenía muchas ganas de jugar el partido ante el Barcelona, pero una desafortunada lesión le ha vuelto a impedir estar disponible, tal y como pasó en años anteriores en los octavos de final de la Champions. «Top tres de partidos que quería jugar», escribió en su Twitter horas antes de que comenzara a rodar el balón.

En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Scott Miller se colgó al cuello nada más y nada menos que la medalla de plata de natación en la modalidad de 100 metros mariposa. Repetiría metal, esta vez bronce, en la prueba de 200 metros mariposa, y cerraría su gran actuación olímpica formando parte del equipo australiano que se hizo con el bronce en 4 x 100 m cuatro estilos. Sin embargo, aquel éxito ha quedado ensombrecido este martes tras las últimas informaciones sobre su persona.