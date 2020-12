Últimas noticias y última hora de hoy miércoles, 16, diciembre 2020 en internacional Lee las últimas noticias del día 16 de diciembre del 2020. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en internacional de ABC.es. El escueto resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 16 de diciembre en el mundo y en España:

El expresidente boliviano Evo Morales sufrió el lunes el lanzamiento de una silla durante un acto en Cochabamba para ultimar los preparativos de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para las elecciones regionales y locales de 2021, si bien el antiguo mandatario culpa a «infiltrados» y no a sectores disidentes de su formación.

Joe Biden ha elegido como próximo secretario de Transporte a Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend (Indiana) con el que se enfrentó en las primarias demócratas. Era esperado que Biden guardara algún lugar de su Gabinete a este joven de 38 años, por dos razones: es un valor de futuro del partido demócrata y Biden le debía un gran favor.

Todo ventajas aparentemente, salvo el hecho de que Turquía, el primer y único país de la OTAN que adquiere armamento ruso, ha provocado las iras de Estados Unidos, en donde ven altamente probable que la tecnología que emplean los S-400 pueda ser utilizada para captar información sensible sobre los sistemas instalados en las aeronaves militares de la Alianza, en los nuevos aviones norteamericanos F-35 en particular, y que Rusia pueda tener acceso a esos datos. Otro argumento de Occidente en contra de estas lanzaderas es que no son compatibles con los equipamientos de la OTAN. Esa es la razón por la que Estados Unidos anunció el lunes una lista de sanciones que afectan a la Presidencia de Industrias de Defensa (SSB) e incluyen «una prohibición de todas las licencias y autorizaciones de exportación a la empresa y la congelación de los bienes y la restricción del visado de Ismail Demir, presidente de la SSB, y de otros oficiales.

Con las fuerzas de Estados Unidos en plena retirada del país y las conversaciones de paz entre talibanes y Gobierno en suspenso hasta enero, la violencia monopoliza el día a día en Afganistán. El terror irrumpió esta vez en forma de bombas lapa y se produjeron dos atentados en Kabul y Ferozkoh, provincia de Ghor, para golpear a altos cargos oficiales. En el centro de la capital fueron asesinados el vicegobernador de la ciudad, Mahboobullah Mohebi, y uno de sus ayudantes y otras dos personas resultaron heridas. El ataque en Ghor acabó con la vida del número dos del Consejo Provincial, Abdurahman Atshan. Ningún grupo reivindicó estas acciones dirigidas a debilitar el poder de las instituciones.

«No cederemos. No nos romperemos. Nunca nos daremos por vencidos. Nunca abandonaremos. Nunca nos rendiremos». Mientras el Colegio Electoral certificaba de forma oficial la victoria de Joe Biden en la tarde del lunes, este era el mensaje de texto que la campaña de Donald Trump enviaba a los teléfonos de sus millones de seguidores. «El presidente Trump cuenta con que darás un paso adelante, amigo», continuaba el mensaje antes de pedir donaciones monetarias a la campaña.

La capacidad de maniobra que tenga Joe Biden como presidente de EE.UU. dependerá en buena parte de lo que ocurra el próximo 5 de enero en Georgia. El estado sureño celebra la segunda vuelta de sus elecciones al Senado, con sus dos escaños en juego. La gran decepción para los demócratas de las elecciones de noviembre fue no haber capturado la mayoría en la cámara alta, después de haber conservado la Cámara de Representantes –aunque con fuerte pérdida de escaños– y de ganar la Casa Blanca. Pero tendrán una última oportunidad en Georgia: si ganan los dos escaños, empatarían con los republicanos en senadores (50) y el voto decisivo sería el de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.