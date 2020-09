Últimas noticias del miércoles, 16 de septiembre del 2020 | Descubre toda la actualidad y última hora de sociedad Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en sociedad. Descubre las últimas noticias del día 16 de septiembre del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Las últimas noticias de hoy, miércoles, 16 de septiembre:

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha salido a bucear este miércoles por la mañana por aguas de Mallorca. Simón estaba acompañado por el montañista y divulgador Jesús Calleja. Cabe recordar que el popular epidemiólogo está pasando unos días de descanso en la isla, que ha aprovechado para participar además en la grabación de un capítulo del programa «Planeta Calleja». En el marco de ese rodaje, Simón y Calleja viajaron el pasado lunes a bordo de un globo aerostático por la zona de Cala Millor.

La directora del órgano de control ruso Rospotrebnadzor, Anna Popova, dijo ayer durante una reunión del presídium de la Academia de Ciencias de Rusia que «tenemos constancia de que una persona que ya se ha recuperado de la Covid-19 sigue excretando el virus hasta durante 90 días».

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga se ha sumado a la ola de solidaridad de cientos de personas con la familia de la pequeña Carlota García Lara, de cuatro años, que está pendiente de ser operada por el prestigioso cirujano valenciano Pedro Cavadas, tras sufrir una septicemia que le ha provocado una necrosis en sus extremidades. Ya ha perdido la mano derecha. Así lo ha adelanta hoy el diario El Sur.

El Parlamento balear rechazó en el pleno de ayer la propuesta del PP de que el catalán vuelva a ser de nuevo sólo un mérito en la sanidad isleña, en lugar de un requisito, como ocurre ahora. Votaron en contra de dicha propuesta los tres partidos que forman parte del Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, es decir, el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, así como también otras dos formaciones, MÉS per Menorca y el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI). Por su parte, votaron a favor, además del grupo proponente, Cs y Vox.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, detenido el pasado 11 de agosto después de que unos testigos alertaran de una fuerte discusión entre Valdés y su esposa. El Supremo aprecia indicios de la comisión de un delito de maltrato del magistrado -designado a propuesta del PSOE y que continúa en su cargo- a su mujer. Sin embargo, durante este mes no han sido muchas las voces que se han escuchado sobre el caso. Entre las ausencias destaca la de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Santoral Cristiano celebra hoy, miércoles 16 de septiembre del 2020 el Santo de San Cipriano de Cartago, entre otros.

En su análisis de los diversos aspectos del problema que atenaza el mundo, el papa Francisco ha afirmado este miércoles que «para salir de la pandemia es necesario cuidar la casa común: la Tierra y todas las criaturas», pues «abusar de ellas es un grave pecado que daña, enferma y hace enfermar» ya que «nuestra salud depende de los ecosistemas que Dios ha creado y nos ha encargado cuidar».