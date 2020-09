Últimas noticias de España hoy miércoles, 16 de septiembre del 2020 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 16 de septiembre del 2020 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las últimas horas del miércoles, 16 de septiembre con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que, entre otras cosas, contemplará la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos; o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad español. Queremos saber tu opinión.

El grupo biofarmacéutico gallego Zendal, con sede en Porriño (Pontevedra), será el encargado de la producción en la Unión Europea de una vacuna contra el coronavirus en fase de desarrollo, según ha anunciado este martes la compañía a través de una nota de prensa.

Ni un solo aliado ha encontrado esta tarde Vox en su propuesta de modificar la Ley de Partidos para ilegalizar a las formaciones independentistas. Con un abanico de matices muy opuestos, uno a uno, los portavoces que han intervenido en la fijación de posiciones han rechazado respaldar la iniciativa defendida por Iván Espinosa de los Monteros. Solo el PP y Ciudadanos (Cs) han accedido a abstenerse, aunque solo por su animadversión al nacionalismo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no preguntará sobre la Monarquía, al menos no a instancia del Congreso de los Diputados, como pretendía Unidas Podemos. El partido de Pablo Iglesias pretendía obligar a José Félix Tezanos a cuestionar sobre la Jefatura y la forma de Estado, pero esta vez los socialistas no han entrado al trapo.

«Tengo el corazón roto de pensar que una criatura de diez meses haya estado sufriendo tanto desde que nació». La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, dejó entrever este martes que el bebé de diez meses muerto en el Hospital General de Castellón como consecuencia de las heridas provocadas por la presunta agresión de su padre. de veinte años y en prisión desde el lunes, había sufrido malos tratos de forma habitual. La madre tiene diecisiete años y fue internada ayer en un centro de menores.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado mantener la reapertura de la pieza separada del caso Villarejo que contiene los audios de Corinna Larsen en un auto en el que reprocha a la Fiscalía Anticorrupción que le quiera «privar» de investigar si como se infiere de una batería de grabaciones, ella le hizo algún tipo de encargo.

La oposición de la Fiscalía a investigar al Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus desató ayer una tormenta de reacciones entre las asociaciones profesionales y los partidos políticos de la oposición. Estos últimos ven la mano alargada de Dolores Delgado, fiscal General y exministra de Pedro Sánchez, en la decisión del fiscal de pedir al Tribunal Supremo que se archiven las dos decenas de querellas presentadas contra sus antiguos compañeros del Ejecutivo. La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) asumen que la doble condición de Delgado, exministra y fiscal General, merma la apariencia de imparcialidad debida del Ministerio Público y más aún en una causa como ésta, que afecta directamente al Ejecutivo: «Rezuma desconfianza».