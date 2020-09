Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de cultura del miércoles, 16 de septiembre del 2020 Revisa las últimas noticias del día 16 de septiembre del 2020. Infórmese la última hora de los sucesos que ocurren en cultura de ABC.es. El conciso resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

miércoles, 16, septiembre

Decir Gallagher es decir polémica. Y si hay coronavirus de por medio, más todavía. Y es que Noel, el mayor, ha dejado atónitos a propios y extraños con una entrevista concedida a The Matt Morgan podcast, y recogida por New Musical Express, en la que rechaza las medidas para frenar la pandemia.

El torero José María Manzanares ha recaído de la lesión en la espalda que arrastra desde hace años. La figura alicantina, que indultó recientemente un gran toro de Jandilla en Mérida, sufre fuertes dolores y ha sido sometido a diversas pruebas para conocer el alcance y ver si es necesaria una intervención. Ya antes de esa corrida, y también en julio, tuvieron que practicarle una rizolisis.

Es el empresario de moda, el autor del cartel más redondo y de máxima expectación de la temporada Covid. José María Garzón es su nombre, un empresario sevillano que ha peleado por mantener activo el motor del toreo en el año más difícil mientras otros permanecían de brazos cruzados. O no tanto: en el mundo del toro parece haber una vieja ley en la que tienen que mandar los de siempre y que cualquier irrupción hace saltar las alarmas del poder. Como si la regeneración necesaria causará temblores. «¡A cubierto, que vienen los nuestros!» es el grito de guerra de 2020. Pero a Garzón ese ataque al propio honor tras la polémica por la corrida en El Puerto no le ha frenado sino todo lo contrario: de momento, es el único empresario que se atreve a dar una corrida en una plaza de primera. Córdoba es el escenario elegido, en una fecha emblemática, el 12 de octubre, en un mano a mano con vitola entre Morante de la Puebla y Juan Ortega.

El que fuera presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores (SGAE), Eduardo «Teddy» Bautista, ha señalado este martes que todas las decisiones de contratación de la sociedad con la empresa de José Luis Rodríguez Neri -Microgénesis- venían respaldadas por los órganos de dirección internos correspondientes de la sociedad.

En una cita ya clásica, apuntaba Alfred Whitehead que «la filosofía es una serie de notas al pie de página de la obra de Platón». No le faltaba razón porque las ideas del sabio griego han marcado no sólo la historia del pensamiento sino que además siguen generando debates en el presente. Ahí está el mito de la caverna, que es una permanente referencia sobre la condición humana. No es exagerado decir que Platón ha sido el filósofo más influyente de la historia. Todo empieza y todo vuelve siempre a su extensa y poliédrica obra, que se ha conservado íntegramente gracias a la Academia que él fundó y que mantuvo su actividad durante ocho siglos hasta que fue clausurada por el emperador Justiniano.