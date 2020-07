Últimas noticias y última hora de hoy miércoles, 15, julio 2020 en sociedad Lee las últimas noticias del día 15 de julio del 2020. Infórmese la última hora de los sucesos que ocurren en sociedad de ABC.es. El breve resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las últimas horas del miércoles, 15 de julio con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

La cifra de contagios de coronavirus detectados en las últimas 24 horas ha repuntado a 263, un centenar más que ayer, y los diagnosticados en siete días se han incrementado a 4.297, 803 de ellos con síntomas. Además, en los últimos siete díase han muerto ocho personas, con lo que el total de fallecidos desde el comienzo de la epidemia se sitúa en 28.409.

El metano, uno de los principales gases de efecto invernadero, vuelve a marcar un nuevo récord. En 2017, el último año con datos completos, la atmósfera absorbió casi 600 millones de toneladas de este gas. Desde que comenzó el siglo XXI, sus emisiones han aumentado un 9%.

El historiador cordobés Luis Recio Mateo recibió las noticias que llegaron desde Estambul sobre la reconversión de Santa Sofía en mezquita «con extrañeza». Él fue el encargado de guiar a Recep Tayyip Erdogan en la visita que realizó a la Mezquita-Catedral de Córdoba en 2010, cuando era primer ministro de Turquía.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha negado que esté enfrentada a la enseñanza concertada, que forman centros de titularidad privada pero financiados con fondos públicos, como ha afirmado el senador de Ciudadanos Marcos Arias este martes en la Cámara Alta.

La esperanza de que el calor del verano debilitara la pandemia de Covid-19 -una idea que defendió en un principio Donald Trump- no se ha cumplido y EE.UU. no solo no se recupera de la crisis con el bochorno de julio, sino que la situación empeora. El país acumula casi 3,4 millones de casos y más de 135.000 muertos, y en los últimos días ha batido récords de nuevas infecciones y, en algunos estados, de hospitalizaciones y fallecimientos.