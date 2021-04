Últimas noticias del miércoles, 14 de abril del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de internacional Lee las últimas noticias del día 14 de abril del 2021. Infórmese la última hora de los sucesos que ocurren en internacional de ABC.es. El breve resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las novedades del miércoles, 14 de abril con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Joe Biden anunciará este miércoles la retirada definitiva de las tropas de EE.UU. de Afganistán. El presidente de EE.UU. ha elegido una fecha simbólica para completar la salida del contingente militar: el próximo 11 de septiembre, el vigésimo aniversario de los atentados del 11-S que originaron el despliegue de tropas en Afganistán.

La Alianza Atlántica, con Estados Unidos a la cabeza, intenta a toda costa enviar un mensaje de firmeza a Rusia ante lo que interpreta como movimientos amenazantes contra Ucrania, un país que no es miembro de la Alianza aunque tiene un acuerdo de asociación que constituye en este momento su único asidero exterior. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reclamó a Rusia que retire las fuerzas militares que ha acumulado en las proximidades de la frontera con Ucrania, durante la visita ayer a la sede de la Alianza Atlántica del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.

Desde el pasado mes de enero, la seguridad en el este de Ucrania se ha ido deteriorando. Desde abril los socios de Ucrania han hablado abiertamente de amenazas y crisis de seguridad –Rusia ha desplegado rápidamente sus fuerzas en la frontera entre los dos países, sus líderes realizan cada día declaraciones más afiladas y rechazan las negocaciones dentro de la OSCE–. La pregunta más recurrente ahora es: ¿está Rusia dispuesta a atacar abiertamente a Ucrania, se está preparando para una nueva guerra, y por qué ahora? Lo que podemos responder sin temor a equivocarnos es que para Ucrania esta guerra no se ha parado nunca. El alto el fuego se ha violado sistemáticamente en el campo real y virtual.

La victoria del domingo en Ecuador del conservador Guillermo Lasso y el pase a segunda vuelta de Keiko Fujimori en Perú, lo que le da muchas posibilidades de triunfo final ante el perfil aún más radical –por el otro extremo– de su oponente, indican que el péndulo ideológico en Latinoamérica no vuelve al bolivarianismo, al menos no tal como este era conocido y desde luego no en su carácter de marea regional.

A pesar de haber prometido un cambio radical en materia migratoria cuando asumió el cargo en enero, el nuevo presidente de Estados Unidos ha mantenido el grueso de las políticas de su predecesor, e incluso a intensificado algunas, tal y como queda patente tras el último y sorpresivo anuncio de la Casa Blanca. No sólo es que Joe Biden expulse a todos los adultos que cruzan la frontera irregularmente o que sea ya el presidente estadounidense que menos refugiados está aceptando de la historia. Ahora, su gobierno prosigue la militarización de la respuesta a la crisis migratoria, ante las cifras históricas de sin papeles, sobre todo menores de edad que son abandonados por sus padres para que crucen la frontera a EE.UU. desde México y pidan asilo.

El embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, lo ha vuelto a hacer. Ha sido incapaz de calificar al régimen cubano de dictadura durante una reunión de la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo celebrada esta semana. Si bien el encuentro, realizado «a puerta cerrada» y parcialmente telemático, tenía como objeto analizar el desarrollo de las relaciones entre Cuba y la UE, el fin último, según ha podido saber ABC, era interpelar a Navarro sobre los últimos actos «escandalosos» realizados por el diplomático, a quien acusan de tener «un gran síndrome de Estocolmo» en su desempeño al frente de la legación en La Habana.