Últimas noticias de deportes hoy miércoles, 14 de abril del 2021 Repasa las últimas noticias del día 14 de abril del 2021. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El conciso resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Actualizado: 14/04/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 14, abril aquí mismo:

Pablo Carreño superó a Stefano Travaglia en su estreno en el Masters 1.000 de Montecarlo (7-5 y 7-6), aunque el partido, muy ajustado, tuvo un episodio volcánico entre ambos tenistas, que mantuvieron un tenso rifirrafe durante la segunda manga que no fue a más.

Ver a Modric en la sala de prensa de Anfield es sinónimo de partido gigante de Champions, que es lo que sucederá mañana a las 21.00 horas en el estadio del Liverpool. El croata tiene claro que hay que salir a Anfield a ganar el partido y no a defender la renta, y no cree que el estado físico sea un motivo para estar preocupado: «Claro que hay muchos partidos, y el desgaste es enorme. En estos momentos hay jugadores importantes que están fuera, pero yo creo que estamos bien. Tenemos que aguantar. Hemos trabajado ocho meses para pelear por Liga y Champions, y ahora no nos podemos quejar de cansancio. No es fácil, pero tenemos que aguantar, trabajar bien y ser profesionales».

Uno de los grandes fichajes de Joan Laporta para el Barcelona ha sido el de Mateu Alemany, que asume la responsabilidad de dirigir todo el departamento de fútbol del club catalán. El nuevo ejecutivo se ha puesto ya manos a la obra a la hora de diseñar el Barça del futuro y, más allá de reunirse con Koeman y planificar las altas y bajas que deberían ejecutarse este próximo verano, ha empezado por atar a las piezas que considera imprescindibles y que ya tiene. Sergi Roberto, Óscar Mingueza e Ilaix Moriba se consideran jugadores vitales para el nuevo proyecto. Más adelante empezará a tratar con Dembélé, que acaba contrato en 2022 y podría empezar a negociar este mes de enero con cualquier club que le quiera fichar para marcharse dentro de año y medio con la carta de libertad bajo el brazo. En el caso del francés se le propondrá ampliar su contrato o se le colocará en el mercado este mismo mes de junio.

Rafael Nadal vuelve a su paraíso, listo para estrenar la primavera en la tierra batida europea. El español se estrena este miércoles en la segunda ronda de Montecarlo (estaba exenta de la primera) y se enfrentará al argentino Federico Delbonis, quien en su debut venció al francés Adrian Mannarino (7-5 y 6-1).

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, atendió a RMC Sports en las horas previas a la vuelta de los cuartos de final de la Champions y aprovechó para disculparse por sus palabras en contra del estadio Alfredo Di Stéfano. El campo, casa de los blancos esta temporada y lugar en el que se disputó la ida de la eliminatoria, fue comparada por el alemán con un «campo de entrenamiento».

La victoria en el clásico aupó al Madrid a la segunda plaza de la Liga, superando al Barcelona, y le dejó a un solo punto del Atlético, líder ya por la mínima. Tres puntos sumamente importantes, pero no plenamente satisfactorios. Tras el triunfo, Zidane dejó una reflexión preocupante sobre el estado físico de sus jugadores, y el domingo se conoció la importante lesión de Lucas en su rodilla izquierda que le mantendrá dos meses de baja. Una ausencia que se suma a las muchas que ya sufre el equipo en la defensa. Ramos, Varane, Carvajal y el propio Vázquez no estarán esta noche en Anfield. Problema importante para Zidane en una de las plazas europeas mas complicadas, aunque en ella no haya público. «No habrá aficionados, pero crearemos nuestra propia atmósfera. No tenemos nada que perder. Jugamos hace unos años contra el Borussia y perdimos en la ida 3-0. Los periodistas me preguntaron si ya se había acabado y dije que probablemente, pero en el partido de vuelta nos pusimos 2-0. Lo más importante es el rendimiento. Tenemos que intentar ganar el partido. Después de eso, ya veremos», avisa Jurgen Klopp.