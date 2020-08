Últimas noticias y última hora de hoy miércoles, 12, agosto 2020 en sociedad Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 12 de agosto del 2020 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 12 de agosto en el mundo y en España:

Un total de 15.200 descargas eléctricas han caído en las últimas 24 horas en España, de las que 4.000 se han contabilizado entre las 9.30 y las 13.30 horas en la zona centro, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que prevé una intensa actividad tormentosas y eléctrica en las próximas horas.

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Sanidad ha notificado 5 fallecidos y 1.418 nuevos casos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de 1.418 nuevos casos de Covid-19, una cifra similar a la registrada ayer (1.486). Desde el inicio de la pandemia tiene confirmados 326.612 positivos, en comparación con los 322.980 de este lunes, por lo que el Ministerio ha añadido casi 4.000 positivos que no contaban en las estadísticas oficiales hasta ahora. En las últimas dos semanas 12.461 personas han iniciado síntomas, 3.520 en los pasados siete días.

Las cifras oficiales de la COVID-19 en Francia publicadas este martes, en cuanto a nuevos contagios y sobre todo ingresos hospitalarios, confirman que «la situación evoluciona en la mala dirección», como ha afirmado ya el primer ministro francés, Jean Castex.

«Yo nunca me inocularía la vacuna rusa; no me pondría una vacuna de la que no tengo información». La viróloga del Centro Nacional de Biotecnología Isabel Sola, codirectora del grupo que más tiempo lleva trabajando en coronavirus en España, no se lo piensa antes de contestar a la pregunta de ABC. Su respuesta es contundente: falta información para valorar científicamente un hallazgo del que no hay ningún dato, a diferencia de lo que ocurre con el resto de vacunas en desarrollo en el resto del mundo. Todos los laboratorios que trabajan en una vacuna contra el covid, incluso los de China, han ido compartiendo sus resultados para que la comunidad científica internacional pudiera juzgar. «Sin información, no me puedo creer nada, aunque eso no excluye que pueda funcionar maravillosamente», asegura.

A los pies de lo que podría ser una segunda oleada de coronavirus, España sigue sin conocer cuántos ciudadanos perdieron la vida en la primera. Casi cinco meses después de que el Gobierno reconociera que la enfermedad era una amenaza para la salud pública, el ministerio de Sanidad sigue sin proporcionar la cifra real de fallecidos por Covid-19, y sin señalar tampoco qué parte del exceso de muertes se corresponde con síntomas compatibles con esta enfermedad.

En el tiempo transcurrido de agosto, el número de personas a las que se ingresa por Covid-19 en España se han más que duplicado respecto finales de julio. Según las cifras publicadas ayer martes en el balance diario del Ministerio de Sanidad, en los últimos 7 días en España han sido hospitalizadas 805 por Covid-19. El pasado martes 28 de julio, este mismo apartado reflejaba 386 ingresos.