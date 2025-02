Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del miércoles, 12 de agosto que no te deberías perder, como estos:

El descubrimiento, por parte del arqueólogo Yosef Garfinkel , de lo que dice es la primera figura representativa del dios israelita Yavé, ha generado el rechazo de varios colegas en Israel, que lo acusan de «sensacionalista» y describen su hallazgo como «infundado» y «especulativo».

El relato es explícito, muy fuerte: «Una vez David Bowie e Iggy Pop querían conseguir cocaína. Un amigo me había dado un gramo, pero yo prácticamente no lo había tocado. No me gustaba la cocaína, me alteraba demasiado y me afectaba a la garganta. Así que fui arriba con mi alijo y la succionaron de una vez. Después de esto, David se sacó la polla como si yo fuera la revisora oficial de pollas o algo así», cuenta Debbie Harry en uno de los pasajes más explosivos y polémicos de su autobiografía, « De cara » (Ed. Cúpula), recientemente publicada en nuestro país.

—¿Qué es la libertad?