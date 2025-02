Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 12, agosto aquí mismo:

Una niña de 11 años, positivo en Covid-19, ha fallecido a primera hora de la mañana en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, según ha avanzado el «Diari de Tarragona». La menor había ingresado madrugada procedente del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Un total de 15.200 descargas eléctricas han caído en las últimas 24 horas en España, de las que 4.000 se han contabilizado entre las 9.30 y las 13.30 horas en la zona centro , según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que prevé una intensa actividad tormentosas y eléctrica en las próximas horas.

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Sanidad ha notificado 5 fallecidos y 1.418 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Efectivos de la Policía Local de Valladolid procedieron esta mañana a la denuncia y posterior detención de una persona que se negaba a llevar puesta la mascarilla . Previamente, este varón había sido increpado por este mismo hecho por los ocupantes de un autobús urbano en el que viajaba, donde no atendió a los requerimientos ni del conductor ni del resto de viajeros .

Instalado en una permanente corriente de polémicas que parece no tener fin, al madridista le faltan motivos para seguir queriendo a Gareth Bale como a uno de los suyos. Hace tiempo que su nivel en el campo no es el que se espera del jugador mejor pagado en la plantilla del Real Madrid, no digamos ya sus minutos, exiguos para alguien de su talla.

El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de 1.418 nuevos casos de Covid-19, una cifra similar a la registrada ayer (1.486). Desde el inicio de la pandemia tiene confirmados 326.612 positivos , en comparación con los 322.980 de este lunes, por lo que el Ministerio ha añadido casi 4.000 positivos que no contaban en las estadísticas oficiales hasta ahora. En las últimas dos semanas 12.461 personas han iniciado síntomas, 3.520 en los pasados siete días.

Kamala Harris , senadora novata por el estado de California, albergó el verano pasado alguna posibilidad de aspirar a ser la primera presidenta de EE.UU. Sorprendió en el primer debate entre candidatos, donde atacó con dureza a Joe Biden, el favorito. Le acusó de colaborar con legisladores segregacionistas en el pasado y capturó todos los titulares. «Fue un puñetazo en el estómago», dijo entonces el exvicepresidente con Barack Obama.