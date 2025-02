Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del miércoles, 11 de noviembre con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

La tarde del 24 de julio de 1938 se esfumó, tan calmada como de costumbre, para el general Juan Yagüe . En su cuartel general de Caspe, antes de acostarse, el militar franquista se despidió con el que ya se había convertido en su latiguillo particular: «Bueno, vamos a dormir, señores, que esta noche los rojillos no parece que traten de pasar el Ebro». Pero aquella no era otra aburrida jornada de guardia a orillas del río más caudaloso de España. Dos horas después, a eso de las dos de la madrugada, su asistente le levantó de la cama entre gritos para informarle de que el ejército republicano había iniciado una ofensiva tras atravesar las aguas con barcas. «¡Todo el mundo a sus puestos!».