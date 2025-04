Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 10 de noviembre en el mundo y en España:

Sobre el papel, es difícil relacionar a George Friedrich Händel , uno de los grandes compositores del Barroco, con Nancy Cunard o Man Ray , dos de las figuras más relevantes del efervescente París de los felices veinte. Quien los ha unido ha sido Christopher Alden , responsable de la producción de la ópera ' Parténope ' que presenta el Teatro Real entre el 13 y el 23 de noviembre. Joan Matabosch , director artístico del Teatro Real, habla de «gran acontecimiento», ya que es la primera vez que este título -estrenado en Londres en 1730- se presenta escenificado en Madrid (sí se ha escuchado en versión de concierto).

Una cita nada menos que de 'Hamlet', hit 'shakesperiano' que, ahora lo sabemos, también tuvo algo que ver con la gestación de la terminal 'Let It Be', encabeza la monumental edición de 'Letras', casi mil páginas generosamente ilustradas con las que Paul McCartney (Liverpool, 1942) ha querido autorretratarse a través de 154 canciones. Éxitos escritos a cuatro manos junto a John Lennon, sí, pero también composiciones para sus discos en solitario, para los Wings, o a dúo con Linda McCartney.