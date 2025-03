Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del miércoles, 9 de septiembre que no te puedes perder, como estos:

Pablo Carreño Busta , vigésimo cabeza de serie, venció esta madrugada en Nueva York, por 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6 y 6-3 al canadiense Denis Shapovalov , duodécimo preclasificado, y consiguió por segunda vez en tres años alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Marion Rousse , que ejerce como comentarista televisiva del Tour de Francia tras haber puesto final a su carrera como ciclista, denunció en las redes sociales una polémica viñeta del dibujante 'Espé' que apareció publicada recientemente en el diario 'L'Humanité' . En la misma aparecía ella misma, semidesnuda en una cama junto a su actual pareja, el ciclista galo Julian Alaphilippe . «¿Puedes responder a las preguntas de France TV?» pregunta la ahora reportera en el dibujo.

El verano futbolístico está siendo algo movido, pero en estos tiempos de coronavirus, más que por los fichajes o los enfados de algunas estrellas con sus clubes, por los atrevidos diseños de camisetas que algunos equipos lucirán la próxima temporada.

Eden Hazard preocupa al Real Madrid. El futbolista belga no termina de levantar cabeza desde su última lesión y las palabras del seleccionador de Bélgica no ayudan a calmar a los aficionados blancos , que ven cómo el atacante, fichado como gran estrella desde el Chelsea, no aporta al equipo lo esperado y parece que no va a empezar el curso bien preparado .

José Mourinho no es un ogro. Quizás sí un tipo quizá demasiado franco , al que no le cuesta ningún esfuerzo decirle a sus jugadores a la cara que no están jugando bien o que no se merecen oportunidades en el once titular. Eso es lo que está mostrando un documental sobre el Tottenham , que está desvelando esta cara oculta del trabajo del técnico portugués y que ha enamorado a las redes sociales.

La sorpresa se completó en las semifinales de la Conferencia Este al eliminar los Heat a los grandes favoritos y primeros clasificados, los Bucks de Milwaukee , y el equipo de Miami jugará las finales por primera vez desde el 2014 cuando también llegaron a las Finales de la NBA.