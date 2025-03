Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 9 de septiembre en el mundo y en España:

La farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para lograr una vacuna contra la COVID-19 porque uno de los participantes sufre «una enfermedad potencialmente inexplicable» , informó un portavoz de la compañía a medios de comunicación estadounidenses. Esta vacuna, promovida desde la Universidad de Oxford, es la que la Unión Europea tiene pensado distribuir entre su población.

La guerra interna de Cayetana Álvarez de Toledo con su partido, el PP, continúa . La exportavoz del Grupo parlamentario Popular en el Congreso ha criticado a su partido desde Youtube, supuestamente por relegarla al no permitirle asistir al Pleno de control de este miércoles. Desde el PP se le ha respondido: el aforo se limitó, siendo ella portavoz, por seguridad ante el coronavirus , y en la sesión de control tienen preferencia los dirigentes del partido y del grupo. No obstante, señalan, «el martes también hubo Pleno, Cayetana pudo ir cuando quisiera, pero no apareció en todo el día».

Los vecinos de Pilar , una anciana de 70 años fallecida el pasado mes de marzo durante los peores momentos de la pandemia, se concentraron ayer en Leganes para mostrar su indignación contra la que fuera su cuidadora y okupa de su piso desde su muerte. Este suceso que ha conmocionado al municipio madrileño después de conocer las extrañas circunstancias que, a juicio de sus descendientes, rodearon el fallecimiento de esta mujer.

Durante aproximadamente una hora, agentes de la Ertzaintza trataron de sacar del agua a una surfista que, ajena a las obligaciones sanitarias, se adentró en la playa donostiarra de la Zurriola a pesar de que había dado positivo en coronavirus . La detención fue grabada en vídeo por un joven que, a raíz de este suceso, ha comenzado a recibir amenazas no solo de negacionistas de la pandemia, sino también de la propia implicada.

El vicepresidente segundo del Gobierno , Pablo Iglesias , ha optado esta mañana, en la sesión de control del Congreso de los Diputados , por utilizar la burla para intentar sacar de quicio al secretario general del PP , Teodoro García Egea . Le preguntaba el número dos popular por su gestión en la pandemia del coronavirus , pero al secretario general de Podemos le interesaba desviar la atención: «Se nos entiende regular con la mascarilla puesta. Creo que debería esforzarse en vocalizar más».

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella entérica serotipo Typhimurium en varios lotes del producto del «Fuet Cabanes 150g» fabricado por Embutidos Solà.