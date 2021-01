Últimas noticias y última hora de hoy miércoles, 6, enero 2021 en sociedad Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en sociedad. Descubre las últimas noticias del día 6 de enero del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 23.700 nuevos casos, son casi 10.000 más que los registrados el martes pasado, lo que indica que la transmisión se está acelerando. De ellos, 10.877 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, la cifra más elevada de la segunda ola. En total 1.982.544 se han contagiado de Covid-19 desde el inicio de la pandemia en España.

La Conselleria de Salud y Consumo ha ordenado la intervención de la residencia DomusVi Costa d'en Blanes tras haberse detectado un brote que hasta este martes afecta a 55 usuarios y 14 trabajadores, y después de que en las sucesivas visitas realizadas por el equipo del Servicio de Salud al centro se haya constatado que las medidas que ha adoptado han sido insuficientes para frenar la propagación de la COVID-19.

El ritmo de vacunación en España sigue sin cumplir con las expectativas iniciales. El Ministerio de Sanidad ha comunicado este martes que hasta el momento se ha vacunado a 139.339 personas, lo que supone un 18,7% del total de dosis disponibles en nuestro país (743.925). La cifra supone 56.505 más vacunas administradas que las publicadas ayer por Sanidad, aunque este dato no significa que se hayan puesto en las últimas 24 horas, pues el documento que publicó ayer el Ministerio daba cifras que llevaban días sin actualizar en el caso de algunas regiones.

Mientras Europa se ve abocada inevitablemente a la tercera ola de Covid-19, buena parte de sus ciudadanos miran con envidia la eficacia de países como Estados Unidos o Israel, que en pocas semanas no solo han conseguido ponerse a la cabeza mundial de la vacunación contra el coronavirus, sino que además ya están administrando la segunda dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNtech. Esta situación obligó el lunes a la Comisión Europea a defender su estrategia para la adquisición centralizada y distribución simultánea de vacunas frente a las voces que critican que no se hayan contratado suficientes dosis de Pfizer-BioNTech. Todo ello en medio de la polémica porque algunos países europeos no alcanzan a administrar siquiera las dosis recibidas, como es el caso de España o Francia.

El hospital de la Ribera, en Alcira (Valencia), dejaba hace dos días una imagen alarmante con pacientes a los que se atiende en los pasillos por la saturación que han provocado los nuevos ingresos de Covid-19. La Comunidad Valenciana es una de las siete regiones que se encuentran en riesgo extremo por la situación hospitalaria, ya que más de un 25% de las camas UCI están ocupadas por pacientes Covid, según explica Manuel J. Vázquez, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).

Media España se encontrará bajo un inusual manto de nieve cuando llegue el fin de semana, si se cumplen los pronósticos. La borrasca Filomena llega este miércoles con un temporal de viento, mar y lluvia a Canarias y sur de Andalucía, pero también estará detrás de las abundantes nevadas de los próximos días. Empezarán hoy miércoles entre los 500 y 700 metros en algunos puntos de Andalucía oriental y sureste de Castilla-La Mancha, pero será mañana cuando las precipitaciones se extiendan hacia el interior peninsular y las nevadas empiecen a ser generalizadas y copiosas. Para el sábado habrá acumulaciones de más de 20 centímentros en el centro del país, que podrían alcanzar los 30 o 40 centímetros localmente, sobre todo en el entorno del Sistema Ibérico.