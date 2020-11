Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de España del miércoles, 4 de noviembre del 2020 El contenido más importante de hoy, miércoles, 4, noviembre 2020, en las últimas noticias de España. Conoce la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el perfecto resumen de noticias de hoy.

Las últimas noticias de hoy, miércoles, 4 de noviembre:

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, va a codirigir una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid sobre la Transformación Social Competitiva. El hecho de que no sea catedrática, ni doctora, ni siquiera licenciada, porque sus estudios de Márketing y Negocios los cursó en una escuela no oficial, sin un título homologado, no le está imposibilitando hacer una carrera académica.

Un coronel del Ejército del Aire muy próximo a Don Juan Carlos pagó varios eventos de familiares del anterior Jefe del Estado en su nombre con dinero que se sospecha, procedería de donaciones de amigos del padre del Rey y que él no declaraba a la Hacienda española. Después del pago, se le reintegraban las cantidades desde otras cuentas, algunas fuera de España, según informan a ABC en distintas fuentes próximas a la investigación.

El Gobierno de Aragón ha decidido confinar sus tres provincias para prohibir el tránsito entre ellas. Es una de las nuevas restricciones que ha decidido implantar este martes, ante la disparatada tasa de contagios que registra Aragón, alrededor de 1.200 casos por 100.000 habitantes. El Ejecutivo regional también ha declarado la emergencia en toda su red sanitaria, lo que conlleva la movilización extraordinaria de todo el personal y el mando único sobre las clínicas privadas.

La Generalitat Valenciana estableció el pasado 31 de octubre más restricciones en los 31 municipios de la Comunidad Valenciana con mayor incidencia del coronavirus. Estas medidas se prolongarán, en principio, hasta el 13 de noviembre y afectan a distintas localidades de Valencia, Castellón y Alicante.

La Reina Doña Sofía ha sido recibida en la tarde de este martes con una larga ovación y con «vivas» y «bravos» en el Auditorio Nacional de Madrid, donde tenía previsto presidir un concierto a beneficio de Juventudes Musicales. A pesar de la publicación este martes de unas supuestas investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción a Don Juan Carlos y que algunos medios han extendido a Doña Sofía, la Reina ha sido recibida con aplausos y muestras de afecto, tanto en la calle como dentro del Auditorio.

La Conselleria de Sanidad ha notificado un total de 66 brotes de coronavirus en la Comunidad Valenciana desde la última actualización, en la que se han registrado 1.969 casos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, el mayor número de positivos desde el inicio de la pandemia.

La curva del coronavirus continúa su escalada en la Comunidad Valenciana y eleva la incidencia acumulada hasta los 250 contagios por cada 100.000 habitantes en pleno debate sobre un posible confinamiento domiciliario, de acuerdo con la actualización de datos de este martes difundida por el Ministerio de Sanidad.