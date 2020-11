Últimas noticias y última hora de hoy miércoles, 4, noviembre 2020 en deportes Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 4 de noviembre del 2020 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Actualizado: 04/11/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 4 de noviembre en el mundo y en España:

El exfutbolista Diego Maradona, que cumplió los 60 años la semana pasada, será operado de urgencia en las próximas horas tras detectársele un coágulo en el cerebro, causado supuestamente por un golpe en la cabeza. Su médico, Leopoldo Duque, ha asegurado que la intervención será «de rutina» y que el ex del Nápoles y Barcelona está «lúcido y tranquilo».

A las puertas del final de la campaña electoral, maratoniana y sin tregua debido a los malos resultados en las encuestas, Donald Trump no tuvo mejor idea que apuntar hacia el mundo del deporte. A la canasta, concretamente. El presidente utilizó buena parte de su último mítin para atizar a LeBron James y a la NBA, a los que acusó de haber tomado partido por su rival, al mismo tiempo que se regodeaba por los malos índices de audiencia de los pasados playoffs.

La Vuelta aterriza en el Mirador de Ézaro con un rictus de alivio, la mochila libre de piedras porque el recuento de PCR decreta buenas noticias. No hay positivos por Covid en la ronda. Como sucedió en el Tour, la carrera avanza inmersa en una burbuja que funciona, repleta de restricciones e incomodidades para todos. Corredores que van del hotel a la carretera y vuelta al hotel sin contacto con el exterior, residentes en una planta del alojamiento con salas especiales para desayunar y cenar. Una Vuelta sin público en las metas, sin animación en las salidas que sobrevive por el trabajo eficaz de sus gentes, alguno de los cuales asegura estar a punto de entregar su salud, tal es la angustia por la amenaza de la intromisión del virus en la carrera. Los 681 análisis realizados (528, a los equipos y sus ciclistas) no revelan ningún contagio. La mejor noticia a cinco días de la conclusión de la prueba.

Una caída, una de tantas en su vida como piloto profesional. Pero de esta no recuerda nada. Solo el dolor, que intenta olvidar porque, por naturaleza, Ana Carrasco (Murcia, 1997) solo sabe pensar en lo bueno. Y lo bueno es que tuvo movilidad desde el inicio, y que no tendrá secuelas, y que ya se recupera y puede hacer vida normal, para una persona normal. No su vida, todavía. Lo malo, la rotura de las vértebras D4 y D6. Susto mayúsculo, pero eso, un susto. «Puede sonar raro, pero al final, son un hueso más». Habla Carrasco, sonrisa en ristre. ¿Qué es lo primero que pensó tras el accidente? «Me dijeron que había sido algo de las vértebras, pero solo podía pensar en el campeonato. Pregunté cuántos días tenía para la siguiente carrera, si me daba tiempo a llegar». No, no podía. El tiempo estimado para una lesión así, entre tres y cinco meses.

Diego Maradona, de 60 años, fue operado con éxito este martes por la noche del hematoma subdural que se le detectó por la mañana durante un chequeo general, tras haber sido internado el lunes por estar anémico, deshidratado y con un «bajón anímico», según informaron fuentes médicas a Efe.