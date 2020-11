Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de cultura del miércoles, 4 de noviembre del 2020 Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en cultura. Descubre las últimas noticias del día 4 de noviembre del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Descubre la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

Actualizado: 04/11/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las novedades del miércoles, 4 de noviembre con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

Un equipo de investigadores españoles ha localizado los restos de un nuevo yacimiento arqueológico en el término municipal de Brazatortas (Ciudad Real). Las excavaciones están sacando a la luz piezas y restos de la Edad del Hierro, aunque los científicos estiman que en otro punto se hallan restos de la Edad del Bronce. De momento, se han localizado huesos, grandes lienzos de muros y una posible torre que actuaría como bastión defensivo.

Los melómanos con un poco de curiosidad histórica saben que Jimi Hendrix no compuso «Hey Joe», una de las piezas más populares de su repertorio. Su versión, grabada en octubre de 1966 y publicada como su primer single, sacó la canción de la penumbra y la convirtió en uno de los temas de rock más famosos de la historia, pero él no la había escrito. Un año antes, la banda de garage californiana The Leaves lanzó la que a día de hoy sigue siendo la grabación más antigua del tema, pero la composición tampoco era suya.

Tras la revolución de febrero de 1917, Nicolás II tuvo que abdicar del trono ruso y entregar el poder a un gobierno provisional. La revolución bolchevique de ese mismo año, en octubre, acabó definitivamente con el régimen zarista y la dinastía Románov. El monarca y su familia fueron arrestados el 9 de marzo de ese año y fueron confinados en el palacio de Alejandro en Tsárskoye Seló, en las afueras de San Petersburgo. De allí fueron desterrados a Tobolsk (Siberia occidental) y, el 17 de julio de 1918, en el sótano de la casa del comerciante Ipátiev, en Ekaterimburgo,fueron fusilados.

La batalla para salvaguardar la libertad de expresión pasa por recordar momentos históricos en los que ha imperado la censura. En este sentido, la exposición Des/Orden moral. Arte y sexualidad en la Europa de entreguerras, comisariada por Juan Vicente Aliaga en el IVAM, propone examinar la evocación artística de los cuerpos en plena represión tras la IGM.