Últimas noticias del martes, 27 de abril del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de sociedad Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 27 de abril del 2021 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Actualizado: 27/04/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día martes, 27 de abril en el mundo y en España:

Cuando quedan 13 días para que el 9 de mayo finalice el actual estado de alarma, las comunidades autónomas aún no tienen claro (o no lo han hecho público) qué pasará con los cierres perimetrales, el toque de queda y las medidas de contención de la pandemia. Sin embargo, los indicadores de la situación del coronavirus en España no dan tregua. Con fecha de este lunes, hasta siete comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla presentan un nivel de alerta extremo (el 4) en ocupación de camas de UCI. Pero además, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en seis de ellas (más Ceuta y Melilla) en este mismo nivel; y a 7 días es máxima también en ocho regiones.

El Gobierno de EE.UU. repartirá hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca con otros países, en la primera decisión de entidad de la primera potencia mundial para contener el avance del Covid-19 en todo el mundo. La medida se produce en un momento en el que la demanda de vacunas en EE.UU. se debilita, en plena expansión del virus en otras regiones del mundo y frente a una postura mucho más activa en la llamada ‘diplomacia de vacunas’ de otras potencias mundiales como Rusia y China.

Que los alemanes vacunados y las personas que se hayan recuperado de la enfermedad recuperen sus derechos y libertades antes que los que no se vacunen y todavía no hayan enfermado. Eso es lo que propuso este lunes la canciller Merkel en una videoconferencia que mantuvo con los presidentes de los Bundesländer. «Se han escuchado buenos consejos», dijo después de la reunión, «el objetivo es facilitar las cosas a los vacunados y a los que se han recuperado». Aunque el asunto queda pendiente de la redacción de un proyecto de reforma de ley, quedó más o menos claro que los inmunizados podrán disfrutar de visitas a servicios y comercios, así como de la libertad de movimientos, mientras que para el resto sigan vigentes las restricciones. «Ahora hay toque de queda a partir de las diez de la noche y hay algunas personas en las calles cuyo movimiento está justificado porque acuden a su trabajo. La policía lleva a cabo los controles y verifica que así se trata. No veo por qué no se puede hacer lo mismo y verificar que la persona que está en la calle a esa hora ha sido vacunada, y por tanto no supone peligro», ha explicado el presidente- alcalde de la ciudad- estado de Berlín, Michael Müller.

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias manifestando su preocupación por la nueva variante identificada por primera vez en el país a fines del año pasado, la B. 1.617 que campa a sus anchas en el estado de Maharashtra (cuya capital es la famosa Bombay) y que podría explicar la devastación que el Covid está provocando en el país, según ‘Nature’.

Que los alemanes vacunados y las personas que se hayan recuperado de la enfermedad recuperen sus derechos y libertades antes que los que no se vacunen y todavía no hayan enfermado. Eso es lo que propuso este lunes la canciller Merkel en una videoconferencia que mantuvo con los presidentes de los Bundesländer. «Se han escuchado buenos consejos», dijo después de la reunión, «el objetivo es facilitar las cosas a los vacunados y a los que se han recuperado». Aunque el asunto queda pendiente de la redacción de un proyecto de reforma de ley, Merkel sí ha dejado claras las primeras líneas básicas para este verano.

Teresa Forcades, la monja española conocida como «una de las voces más escépticas de las vacunas» en nuestro país, aparece en la edición del periódico estadounidense 'The New York Times' retratada como un icono que está siendo utilizado por grupos negacionistas, sobre todo de ultraderecha, opina el diario, para hacer mella en el relato científico de la pandemia.