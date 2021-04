Últimas noticias del martes, 27 de abril del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de España El contenido más importante de hoy, martes, 27, abril 2021, en las últimas noticias de España. Conoce la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el perfecto resumen de noticias de hoy.

La Policía Nacional ha identificado a la persona que envió el paquete con una navaja manchada de sangre a la ministra Reyes Maroto.

El lenguaje inclusivo ha jugado una mala pasada esta mañana, en pleno directo, a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo y Economía Social acudió al programa de La Sexta 'Al Rojo Vivo' para ser entrevistada. Cuando hablaba sobre Bankia, cometió un pequeño gazapo que solventó con rapidez: «El caso Bankia, ¿no?, 23.000 millones de euros que han recibido de los impuestos y las impue [impuestas] y... de todos y de todas. Y no solamente es que no hayan devuelto nada [...]». A punto estuvo de transformar la palabra 'impuestos' en un sustantivo femenino, no obstante, logró rectificar a tiempo y no terminó de pronunciar la palabra.

Radicales de extrema izquierda atacaron ayer una mesa informativa de Vox en el distrito de Barajas, según se observa en un vídeo publicado en Twitter por la cuenta oficial del partido. En la secuencia, se observa a un grupo de jóvenes acercarse hasta la carpa, ubicada junto al Metro de Alameda de Osuna, y derribarla a patadas. Tras este nuevo altercado, el líder de la formación, Santiago Abascal, y la cabeza de cartel para las elecciones del 4-M, Rocío Monasterio, han visitado esta tarde el enclave para dar su apoyo a los simpatizantes afectados.

La Comandancia de la Guardia Civil de Madrid tiene una importancia crucial en el seno de la organización y tras el proceder del coronel Diego Pérez de los Cobos el Ministerio del Interior perdió la confianza en él; confianza que «debe existir en ambas direcciones para que las instituciones funcionen correctamente. El verdadero problema no es que un Ministro del Interior conozca incidencias de una investigación de la Policía Judicial; el verdadero problema es que un subordinado no confíe en el uso que se vaya a hacer de esa información y decida unilateralmente no comunicarla a sus superiores jerárquicos».

El hallazgo de los cadáveres de cuatro mujeres con signos de estrangulamiento en apenas medio año en la Comunidad Valenciana ha propiciado la difusión de bulos a través de las redes sociales y grupos de mensajería como Whatsapp respecto a un supuesto asesino en serie que estaría detrás de estas muertes.

Un hombre ha sido detenido en Elche (Alicante) por morder en el pene a un conocido suyo porque le había reprochado que le dijera un piropo a su novia por la calle. Como consecuencia de la agresión, la víctima necesitó varios puntos de sutura.