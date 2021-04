Últimas noticias de deportes hoy martes, 27 de abril del 2021 El contenido más fundamental de hoy, martes, 27, abril 2021, en las últimas noticias de deportes. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más práctico resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 27/04/2021 06:00h

La atleta española María Vicente batió este domingo el récord de España de heptatlón, con 6.304 puntos, durante el XXXII Multistars - Trofeo Zernieri Acciai.

La Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y las diez escuderías participantes en el Mundial, han alcanzado un acuerdo este lunes para implementar un nuevo sistema de clasificación y carrera al sprint en tres de los grandes premios: Gran Bretaña, Italia y Brasil.

Marcos Llorente, uno de los hombres que mejor temporada está realizando en La Liga, volvió a dejar patente su extraordinario momento de forma durante el partido de este domingo entre el Athletic y el Atlético. El centrocampista madrileño realizó un extraordinario sprint en el minuto 91 para intentar contrarrestar un contragolpe del equipo local.

El fútbol de primer nivel continúa siendo un lugar casi exclusivamente de hombres. Algo, muy poco, eso sí, ha cambiado en este aspecto en los últimos años, pero la realidad es que en el organigrama de los grandes y medianos clubes la presencia de mujeres es todavía residual. Solo dos de las mejores entidades del mundo tienen a féminas en puestos estratégicos. Uno es el Bayern, donde la exjugadora Kathleen Krüger ejerce de ‘team manager’. Solo tiene 35 años, pero es la jefa del vestuario bávaro. Una empleada con mando que tiene el respeto y la admiración de todos los estamentos del Bayern.

«Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No se puede decir simplemente ‘me están castigando porque todos me odian’. No tienen problemas con nadie más. No está bien y veremos en los próximos días qué podemos hacer», avisó recientemente Aleksander Ceferin. El presidente de la UEFA no piensa dejar indemne la afrenta de los clubes que intentaron un golpe de estado con la creación de la Superliga. «Para mí hay tres grupos: los ingleses, que se fueron primero, los otros tres (Atlético de Madrid, Milán e Inter) y luego los que piensan que la tierra es plana y que piensan que la Superliga todavía existe (Real Madrid, Barcelona y Juventus). Hay una gran diferencia entre ellos. Pero todos tendrán que rendir cuentas, ya veremos cómo», amenazó el dirigente esloveno. Y parece que la venganza no se ha hecho esperar. El partido entre el PSG y el Barcelona de este pasado domingo correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League femenina podría haber sido el momento escogido a tenor de lo sucedido, a causa de las controvertidas decisiones arbitrales. Un aviso en toda regla para el Real Madrid, que mañana juega ante el Chelsea. Los de Zidane también pueden sufrir la ira de la UEFA.