Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora del martes, 27 de abril del 2021

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día martes, 27 de abril en el mundo y en España:

La Policía Nacional ha identificado a la persona que envió el paquete con una navaja manchada de sangre a la ministra Reyes Maroto.

Cuando quedan 13 días para que el 9 de mayo finalice el actual estado de alarma, las comunidades autónomas aún no tienen claro (o no lo han hecho público) qué pasará con los cierres perimetrales, el toque de queda y las medidas de contención de la pandemia. Sin embargo, los indicadores de la situación del coronavirus en España no dan tregua. Con fecha de este lunes, hasta siete comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla presentan un nivel de alerta extremo (el 4) en ocupación de camas de UCI. Pero además, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en seis de ellas (más Ceuta y Melilla) en este mismo nivel; y a 7 días es máxima también en ocho regiones.

El Gobierno de EE.UU. repartirá hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca con otros países, en la primera decisión de entidad de la primera potencia mundial para contener el avance del Covid-19 en todo el mundo. La medida se produce en un momento en el que la demanda de vacunas en EE.UU. se debilita, en plena expansión del virus en otras regiones del mundo y frente a una postura mucho más activa en la llamada ‘diplomacia de vacunas’ de otras potencias mundiales como Rusia y China.

El lenguaje inclusivo ha jugado una mala pasada esta mañana, en pleno directo, a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo y Economía Social acudió al programa de La Sexta 'Al Rojo Vivo' para ser entrevistada. Cuando hablaba sobre Bankia, cometió un pequeño gazapo que solventó con rapidez: «El caso Bankia, ¿no?, 23.000 millones de euros que han recibido de los impuestos y las impue [impuestas] y... de todos y de todas. Y no solamente es que no hayan devuelto nada [...]». A punto estuvo de transformar la palabra 'impuestos' en un sustantivo femenino, no obstante, logró rectificar a tiempo y no terminó de pronunciar la palabra.

Radicales de extrema izquierda atacaron ayer una mesa informativa de Vox en el distrito de Barajas, según se observa en un vídeo publicado en Twitter por la cuenta oficial del partido. En la secuencia, se observa a un grupo de jóvenes acercarse hasta la carpa, ubicada junto al Metro de Alameda de Osuna, y derribarla a patadas. Tras este nuevo altercado, el líder de la formación, Santiago Abascal, y la cabeza de cartel para las elecciones del 4-M, Rocío Monasterio, han visitado esta tarde el enclave para dar su apoyo a los simpatizantes afectados.

«Está en juego el destino de nuestro país», dijo Mario Draghi este lunes al presentar en la Cámara de diputados el Plan de Recuperación, invitando a evitar «miopes visiones partidistas». El plan, explicado por Draghi a los parlamentarios en la tarde del lunes, es definido como «una intervención trascendental para reparar el daño económico y social de la crisis de la pandemia, introduciendo además reformas para superar las debilidades estructurales de la economía Italia».