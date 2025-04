Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las novedades del martes, 26 de octubre con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Los castigos en casa iban desde palizas hasta permanecer atada a un poste del patio, que hacía las veces también de corral. Así fue como murió la niña yazidí convertida en esclava en Iraq , durante un castigo tan largo y en el que no se le proporcionó agua para beber que tuvo como consecuencia la muerte por deshidratación. La mujer a cuyo cargo estaba la niña de cinco años, Jennifer Wenisch, ha sido condenada hoy en Alemania a diez años de prisión, una sentencia muy contestada por los manifestantes que esperaban la sentencia a las puertas de la Audiencia Territorial de Múnich. «Yo no soy capaz de entender que no la hayan condenado a cadena perpetua», protestaba a las puertas del juzgado Adaj Sadhemir , activista por los derechos de los yazidíes, una minoría perseguida por los yihadistas en Siria, «la misma suerte que esta niña la corren miles de niños en los territorios en los que domina Daesh y esta sentencia debería haber sido ejemplar, les aseguro que estos diez años de cárcel no les asustan».

Estados Unidos y la decena de países occidentales a los que el dirigente turco Tayip Erdogan había amenazado con expulsar a sus embajadores han publicado en redes sociales una somera aclaración que permite a al autócrata turco dar por concluido el incidente y evitar así una crisis diplomática de gran envergadura entre Turquía y sus principales aliados dentro de la OTAN. La embajada norteamericana en Ankara publicó ayer un tuitmuy solemne en el que se limita a decir en turco y en inglés lo siguiente: «En respuesta a las dudas sobre el comunicado del pasado 18 de octubre, Estados Unidos hace notar que mantiene el cumplimiento del Artículo 40 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas».

Aunque la embajada estadounidense en Turquía pasó finalmente por el aro y dijo expresamente en un comunicado emitido este lunes que acata el principio de no injerencia en el país del que es huésped, las relaciones entre Washington y Ankara pasan por su peor momento en muchos años. El propio presidente turco dijo al término de un reciente viaje a Nueva York: «Nunca he vivido una situación semejante con ningún líder de EE.UU. antes».

El máximo dirigente turco Recep Tayyip Erdogan se ha tomado como una gran victoria que los embajadores de Estados Unidos y otros nueve países occidentales amenazados de expulsión hayan publicado una nota en la que p rometen no inmiscuirse en los asuntos internos de Turquía. Los embajadores habían pedido la puesta en libertad de un dirigente que reclama la democratización del país lo que suscitó una reacción colérica del autócrata turco. «Creemos que estos embajadores ahora serán más cuidadosos en sus declaraciones», dijo este lunes Erdogan en una intervención televisada después de la reunión del gobierno.

La salud democrática de Latinoamérica atraviesa uno de sus peores momentos. Las dictaduras como las de Venezuela y Nicaragua se consolidan, mientras la de Cuba se perpetúa y endurece la represión contra cualquier iniciativa de disidencia en las calles. Otros países, como El Salvador, ve como su presidente, Nayib Bukele , apunta maneras para convertirse en un nuevo caudillo en la región. Mientras tanto la comunidad internacional, incluida España, responde con tibieza a las violaciones de derechos y falta de libertades que sufren sus ciudadanos.

«Ahora se aparecen con una supuesta marcha pacífica, no es más que una escalada en el modo de actuar contra la revolución, y un desafío a las autoridades y al Estado de derecho socialista refrendado en nuestra Constitución. Es un plan orquestado, se involucran tanques pensantes y portavoces del gobierno de los Estados Unidos en la concepción y preparación de estas acciones. (…) Sus fines violentos se advierten en las remembranzas que hacen de las guarimbas en Venezuela, de los sucesos en Nicaragua, la exaltación al vandalismo, las amenazas de muerte a revolucionarios, y el apoyo de personajes y organizaciones con historial violento y terrorista radicados en los Estados Unidos«, dijo sobre la Marcha Cívica por el Cambio Miguel Díaz-Canel Bermúdez , primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente del país, en su discurso de clausura del II Pleno del Comité Central del PCC desarrollado en La Habana este fin de semana.