Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del martes, 26, octubre aquí mismo:

Quien disponga de 471 millones de euros puede tener sobre su cabeza una pintura excepcional de Caravaggio, genio del estilo barroco. Esa es la cifra por la que se pone a la venta en una subasta el Casino de la Aurora , también conocido como Villa Ludovisi, una de las residencias históricas más bellas de Roma, capaz de hacer sombra a Villa Borghese, otra monumental residencia del cardenal Scipione Borghese.

La inmensa mayoría de los españoles, en concreto ocho de cada diez consumidores, entendieron durante los meses del estado de alarma que acceder a contenidos culturales y entretenimiento era importante, pero no todos pagaron por ello. La cultura de la piratería sigue presente en España y, según desvela el Observatorio 2020 , presentado por la Coalición de Creadores, solo se salvaron de la quema aquellos sectores que han logrado consolidar modelos de 'streaming' como alternativa al 'todo gratis'.

La situación del archivo de Vicente Aleixandre, al que a día de hoy es prácticamente imposible de acceder y que no se ha investigado en profundidad, tal y como revelamos en estas páginas el pasado domingo, es una anomalía histórica. Así lo cree el poeta Diego Doncel , premio Loewe 2020, que lamenta que se esté privando a lectores e investigadores de una pieza tan fundamental de nuestra memoria literaria. «Es una anomalía histórica, cultural, patrimonial. Ese archivo explica la historia de Aleixandre, la historia de la poesía española y, además, la intrahistoria de muchas relaciones que tenemos derecho a conocer. No se puede permitir que un fondo tan importante esté todavía sin explorar, que no lo conozcan los escritores, los investigadores, la cultura española en general. Es un capítulo importantísimo de nuestra historia cultural que necesita divulgarse, que necesita ser público. Entre otras cosas para escribir una biografía como la que se merece Aleixandre». Y luego añade: «No podemos estar sujetos a que venga cualquier universidad extranjera, u otra institución privada internacional, y se lleve un patrimonio cultural de este calibre. No podemos correr constantemente este riesgo».