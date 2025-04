Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del martes, 26 de octubre con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

Delta plus ya está en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado hasta 35 casos en cinco comunidades que podrían haberse contagiado con la última versión de coronavirus. Las personas infectadas con esta subvariante se han identificado en Cataluña (26), Castilla-La Mancha (3), Castilla y León (2), Madrid (2) y la Comunidad Valenciana (2). «El porcentaje que supone respecto al total de casos secuenciados en España es por el momento bajo pero se aprecia una tendencia ascendente en las últimas semanas», admite el informe.

La amazona navarra Elena Legarra , de 43 años, ha fallecido a consecuencia de la coz que le ha propinado accidentalmente uno de sus caballos, según informa la Real Federación Española de Hípica (RFEH). Legarra llevaba practicando hípica toda su vida y en la que competía desde 2003. También había conseguido galardones a nivel nacional en la disciplina.

Pese a que España entró en riesgo bajo por transmisión del SARS CoV-2 el pasado 7 de octubre, la incidencia a catorce días no ha parado de crecer desde el puente del Pilar. Sanidad ha notificado que España registra este lunes 46,38 casos por cada cien mil habitantes, dos puntos más que el pasado viernes.

El gabinete de crisis que PSOE y Unidas Podemos crearon para superar bretes internos se reunió esta tarde por primera vez desde julio de 2020 a exigencia del socio minoritario . El resultado de dos horas de encuentro solo sirvió para tener que seguir negociando. Se mantiene el enfrentamiento entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , para ver quién lidera la negociación de la reforma laboral. De fondo se esconde otro conflicto; el de capitalizar la reforma y liderar la acción política .

«En Mallorca... en mallorquín». Hace unos días, Antonio Ruiz Nadal escribió este sucinto mensaje en defensa del mallorquín en la página de Instagram de Sa Fundació, una conocida entidad cultural defensora de la cultura balear. El escrito desencadenó una campaña de insultos y acoso en las redes sociales contra este médico que ha plantado cara al catalanismo más radical por negarse a rotular su negocio en catalán. «En la clínica Ruiz Nadal si pides que la información esté en catalán, te tachan de nazi», publicó ‘Mantinc el català’ (Mantengo el catalán), una cuenta cuyo objetivo es «concienciar a los catalanohablantes de mantener el catalán en las conversaciones con los castellanohablantes». Este perfil catalanista reprochó irónicamente al doctor que no rotulara en catalán su clínica de cirugía estética -«por eso mismo tienes el nombre de tu clínica traducida exclusivamente en mallorquín»- a lo que éste respondió: «En buen mallorquín: eres un ‘cap de fava’ (expresión que significa ‘memo’ o ‘tonto’). ¿Tú crees que me gastaré el dinero con un cartel que ponga dos frases y cuya única diferencia es una i latina en vez de la i griega?»

Los castigos en casa iban desde palizas hasta permanecer atada a un poste del patio, que hacía las veces también de corral. Así fue como murió la niña yazidí convertida en esclava en Iraq , durante un castigo tan largo y en el que no se le proporcionó agua para beber que tuvo como consecuencia la muerte por deshidratación. La mujer a cuyo cargo estaba la niña de cinco años, Jennifer Wenisch, ha sido condenada hoy en Alemania a diez años de prisión, una sentencia muy contestada por los manifestantes que esperaban la sentencia a las puertas de la Audiencia Territorial de Múnich. «Yo no soy capaz de entender que no la hayan condenado a cadena perpetua», protestaba a las puertas del juzgado Adaj Sadhemir , activista por los derechos de los yazidíes, una minoría perseguida por los yihadistas en Siria, «la misma suerte que esta niña la corren miles de niños en los territorios en los que domina Daesh y esta sentencia debería haber sido ejemplar, les aseguro que estos diez años de cárcel no les asustan».