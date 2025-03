Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del martes, 26, abril aquí mismo:

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov , ha advertido este lunes del «riesgo real» de que el conflicto en Ucrania sea el desencadenante de una Tercera Guerra Mundial .

Al menos ocho personas murieron y 18 resultaron heridas en el ataque del sábado a la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania. Entre las víctimas estaban Valeria Hlodan, de 27 años, su pequeña hija Kira y la madre de Valeria, Liudmila, originaria de Rusia.

Tras la visita de más alto perfil de altos funcionarios de Estados Unidos a Kiev desde que comenzó la agresión rusa, la Casa Blanca ha formulado la que será su estrategia hacia el Kremlin en los próximos meses, tal y como la expresó este lunes el jefe del Pentágono, Lloyd Austin: «Que Rusia quede debilitada hasta el grado de que no pueda repetir cosas como invadir Ucrania».

La situación operativa no ha producido novedades destacables en las últimas horas. Continúa la lucha en el Donbass , donde las tropas rusas estarían ampliando el terreno que controlan. Cada vez aparece más alejada la posibilidad de modificar en las negociaciones lo «cosechado» en el campo de batalla. El alto el fuego temporal, que hubiera permitido la evacuación segura de civiles atrapados en la acería Azovstal, no ha prosperado. No está claro si es que esos civiles o no quieren abandonar sus refugios, o no se lo permiten los defensores.

El último paquete de armas que Estados Unidos va a enviar a Ucrania incluye un artículo nuevo y único: el dron táctico 'Phoenix Ghost', un sistema diseñado por la Fuerza Aérea de EE.UU. que ahora demostrará su valía en el campo de batalla.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Francia han dejado varias lecturas. Algunas ya transmitidas por Emmanuelle Macron en su discurso a los pies de la Torre Eiffel en los Campos de Marte durante la noche electoral, consciente de que muchos de los votos conseguidos durante la jornada electoral para renovar en el cargo los consiguió no por ser la opción preferida de los votantes, sino por el cordón sanitario a la ultraderecha de Marine Le Pen , que ha conseguido su mejor resultado en unas elecciones en el país galo.

El polaco es sin duda uno de los gobiernos europeos más conscientes de la necesidad de frenar la política militar rusa y de disuadir a Putin de su estrategia de avances territoriales. Los medios polacos airean encuestas realizadas en Rusia como la última de Active Group, a base de llamadas telefónicas entre el 11 y el 14 de marzo. Según este sondeo, el 75,5% de los rusos apoya que Polonia sea el próximo país invadido, mientras que un 41% prefiere a las repúblicas bálticas y el 39% apunta preferentemente a los países que pertenecieron al Pacto de Varsovia, como Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Solo un 13,4% rechazó atacar a otros países para obligarlos a dejar de apoyar a Ucrania y solo el 25,5% rechazó el uso de armas nucleares. Pero esta sensación de peligro inminente no es compartida por el resto de los socios europeos y el primer ministro Mateusz Morawiecki ha decidido acercarlos a esta realidad por medio de una campaña publicitaria en toda la UE con la que pretende «despertar la conciencia de Europa» y disuadir a Occidente de seguir cooperando económicamente con Rusia, según ha informado el diario 'Dziennik Gazeta Prawna'. Morawiecki ha lanzado este pasado fin de semana la campaña #StopRussiaNow, dirigida principalmente a los políticos de Europa occidental, a quienes acusa de querer volver demasiado rápido a las buenas relaciones con el Kremlin. «Vladímir Putin ha preparado una operación especial que incluye crímenes de guerra y genocidio. Lo que está sucediendo en las calles de Ucrania nos conmocionó, pero solo por un corto tiempo», lamenta, y agrega que quiere que la campaña se convierta en «un grito de aquellos que han sido brutalmente asesinados en ciudades, pueblos y aldeas».