La Casa de su Majestad el Rey reveló este lunes, por primera vez, el patrimonio de Felipe VI que asciende a 2.573.392,80 euros . Esta cantidad se divide en dos partidas: la primera, 2.267.942,80 euros en depósitos que el Rey tiene en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad; la segunda, 305.450 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que han sido objeto de la correspondiente tasación. Por tanto, no consta activo inmobiliario alguno en el patrimonio de Don Felipe. Además, fuentes de Zarzuela informaron de que su patrimonio se encuentra en su totalidad en España. Es decir, el Rey no tiene cuentas o depósitos en el extranjero.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto por el que se va a reformar la estructura y el funcionamiento de la Casa Real. Según fuentes gubernamentales, este texto legal "reforzará la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad de la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Felipe VI!" .

Luis Medina, uno de los comisionistas del contrato de mascarillas firmado con el Ayuntamiento de Madrid , ha tenido que dar este lunes explicaciones ante el titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que lo investiga por presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales , falsedad documental y alzamiento de bientes. El hijo del difunto duque de Feria ha intentado explicar cómo se fraguó la operación de compraventa de material sanitario con el consistorio en marzo de 2020 y ha defendido la calidad de los productos que entregaron, aunque desde Cibeles se quejaron porque no tenían la calidad prometida o, en caso de los test, gran parte llegaron defectuosos . De hecho, él y su socio Alberto Luceño tuvieron que devolver otros cuatro millones que se iban a llevar en comisiones. «Los guantes eran los estipulados, otra cosa es que las expectativas del ayuntamiento fueran otras », ha dicho el empresario, que se ha definido a sí mismo como « bróker de materias primas », cargando contra el Ayuntamiento de Madrid.

La Monarquía española es una de las más austeras del Viejo Continente , solo por delante de Suecia, según datos de la revista Forbes. El año pasado, el presupuesto de la Casa Real fue de 8,4 millones de euros, de los cuales Don Felipe cobra 253.850 euros brutos anuales. Se trata de un sueldo netamente inferior al de la mayoría de los principales ejecutivos de compañías españolas y desde luego mucho más bajo que el que reciben otras monarquías europeas.

«Querido compañero: cada vez que escribo, me envuelve un doble sentimiento y, aunque me embarga una honda tristeza, el destino me lleva a ella con la fragilidad de un pétalo que, a merced del viento, navega sin rumbo fijo. Por otro lado, al hacerlo descubro el orgullo de sentierme penitenciario, de verme reflejado en tu figura y de recoger con vanidad el héroe que porta tu solo recuerdo».

Poner de relieve que Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, no controla a todos sus consejeros. Esta es la nueva jugada de Cales Puigdemont, al frente de Junts, que mediante su número dos, Jordi Sànchez, ha anunciado este lunes que los consejeros del Govern que son de Junts no volverán a reunirse con los ministros del Gobierno de España, «hasta que no se ponga en marcha una comisión de investigación» específica en el Congreso sobre el caso Pegasus.