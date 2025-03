Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del martes, 25, agosto aquí mismo:

El Ministerio de Sanidad ha añadido hoy 19.382 contagios de coronavirus desde el viernes, de los que 2.060 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. De este modo, el total contabilizado desde el inicio de la pandemia asciende ya a 405.436; una cifra que ha aumentado progresiva y considerablemente desde el final del confinamiento. De hecho, el pasado jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya reconoció que la epidemia «está fuera de control en algunas zonas» y advirtió con mucha más rotundidad que en otras ocasiones que «las cosas no van bien, que nadie se confunda».

Se curó del coronavirus en abril y, a pesar de tener anticuerpos, ha vuelto a contagiarse a los cuatro meses. Es el extraño caso de un joven de Hong Kong, informático de 33 años, que enfermó por primera vez en marzo, fue dado de alta al mes siguiente y ha dado positivo otra vez de Covid-19 tras regresar este mes de España vía Londres. Aunque los médicos pensaban al principio que podría ser un «portador persistente» del coronavirus que había recaído, como ha ocurrido con otros casos en el mundo, investigadores de la Universidad de Hong Kong han descubierto que la cepa que le infectó en primavera es «claramente diferente» a la de ahora . Lo que no se sabe, o al menos no se ha anunciado, es si el joven se volvió a contagiar en España, en su escala en Londres, en el avión o al regresar a Hong Kong.

Se mantiene la tendencia ascendente de contagios de coronavirus en España, según ha reconocido este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pero no todos los territorios son comparables. Mientras en Aragón o Lérida hay cierta estabilización e incluso descenso de casos, en Madrid y Comunidad Valenciana registran ahora incrementos «importantes». Y según ha advertido Simón, si en Madrid «la incidencia sigue incrementándose, habrá que tomar medidas drásticas» , entre las que ha planteado restricciones a la movilidad.

Los médicos de Portugal se han levantado en pie de guerra contra el primer ministro, Antonio Costa, después de divulgarse un vídeo de solo siete segundos en el que el mandatario socialista llama ‘cobardes’ a los profesionales del gremio encargados de las personas mayores de una residencia en el Alentejo donde un reciente brote de coronavirus acabó con la vida de 18 hombres y mujeres de avanzada edad.

El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de 2.060 nuevos casos de Covid-19 diagnosticados en las últimas 24 horas , en comparación con los 3.650 del viernes, pero ha añadido 19.382 a la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia frente al último informe (405.436 este lunes y 386.054 el viernes). En las últimas dos semanas se han diagnosticado 20.969 positivos, 5.051 en los pasados siete días.

El empresario Ignacio Fernández-Cid comienza fuerte. El presidente de una de las patronales del sector de las residencias, la Federación Empresarial de la Dependencia, lanza el órdago: según la fuente, se habla de «un mínimo» de 19.800 ancianos muertos en residencias durante la primera ola de la pandemia; otros lo elevan a 27.000 y si nos atenemos al balance más fidedigno de registros, el INE y el sistema de monitorización de la mortalidad(MOMO), 33.000. « ¿Si un 1% de esa cifra fueran niños, seguirían ignorándonos? ¿Es mucho pedir que se escuche al sector?». En un país sumido en la preocupación por la vuelta al cole, parece que se ha rebajado la tensión por el estado de los más de 370.000 mayores y dependientes que viven en geriátricos. Con el virus colándose ya de nuevo en muchos de estos centros, Fernández-Cid demanda atención y medios: « La segunda ola no será en otoño , está siendo ya». La primera no dejó la lección aprendida, a tenor de sus palabras. Su voz crítica se ha publicado en los medios informativos, pero no encuentra el eco suficiente para que llegue a las autoridades. El grito (alarido, más bien, de auxilio) sigue.