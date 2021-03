Últimas noticias del martes, 23 de marzo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de sociedad Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en sociedad. Descubre las últimas noticias del día 23 de marzo del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

A partir de este miércoles las personas hasta los 65 años de edad podrán recibir la vacuna de AstraZeneca. Así lo ratificó este lunes el Consejo Interterritorial de Salud a propuesta del Ministerio de Sanidad tras la recomendación realizada primero por la Comisión de Salud Pública. Hasta ahora la vacuna anglo-sueca estaba indicada en personas menores de 55 años debido a la falta de estudios que demostraran su eficacia en personas de mayor edad.

El coronavirus no da tregua en España. Tras siete días con la incidencia acumulada estancada (en 128 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días), el número de fallecidos vuelve a crecer exponencialmente. Este lunes se han agregado a las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad633 decesos más. Estos suponen una cifra mucho mayor que los que se agregaron el lunes 15 y el viernes 12 de marzo (166 y 173 fallecidos), y es necesario sumarlos para poder comparar, porque este viernes pasado (día de San José) no se actualizaron las estadísticas. Casi en tres centenas crece el número de muertes, a pesar de la disminución observada entre los pacientes de UCI los últimos días.

Una mujer de 66 años y cuatro hijos fue declarada culpable de su divorcio por no acostarse con su marido en 2019. La justicia francesa sentenció que la falta de sexo suponía «una violación grave y continuada de los deberes y obligaciones del matrimonio» que hacía «intolerable» el mantenimiento de la vida en común.

Científicos de la Universidad de Manchester y el Centro de Investigación Biomédica de Manchester (BRC) del NIHR han evidenciado, tras combinar datos de 24 estudios, la presencia de problemas auditivos en pacientes con Covid-19.

Desde septiembre pasado, antes del rugido de la segunda ola del coronavirus, al presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) Pere Godoy le sustituyó en el cargo su ‘número dos’, Elena Vanessa Martínez. Con un matiz curioso: Martínez es funcionaria de la Dirección General de Salud Pública, en el Ministerio de Sanidad, donde, defiende, llevan toda la pandemia «trabajando de sol a sol», lo que, asume, le «salvó» para «no desquiciarse» con tres hijos en casa. «El descrédito al equipo del doctor Fernando Simón es injusto», avala durante una entrevista concedida a ABC. Aunque, tanto en el confinamiento estricto como en la desescalada, deja constancia de que las cosas podrían haberse hecho de otro modo si se hubiese conocido bien al virus con el que iban a tutearse las autoridades durante esta batalla.

¿Por qué un madrileño no puede salir de vacaciones en Semana Santa mientras un berlinés sí puede viajar a Mallorca en las mismas fechas? La disparidad de restricciones en los países europeos sorprende a muchos ciudadanos, pero no es un fenómeno nuevo. Desde el inicio de la pandemia, cada gobierno ha ido reaccionando según su criterio y ritmo de infecciones y, ahora, por primera vez, podemos observar ese desarrollo en el tiempo de forma comparativa. Según un instrumento matemático que ha desarrollado la Universidad de Oxford, que permite comparar internacionalmente el rigor de las reglas contra la pandemia en una escala de 0 a 100, Alemania obtiene una de las mayores puntuaciones, con 77,78. Esto significa que sus restricciones están entre las más estrictas del mundo, durante ya más de tres meses con gastronomía, turismo, ocio, deporte y cultura (excepto museos) completamente cerrados y con una tímida apertura de comercio no esencial, con límite de aforo y cita previa, de dos semanas de duración y pendiente de retroceso por el repunte de incidencia.