Últimas noticias de deportes hoy martes, 23 de marzo del 2021

martes, 23, marzo

Zlatan Ibrahimovic volverá a jugar con la selección sueca cinco años después de su última convocatoria, cuando decidió renunciar al equipo nacional. El delantero del AC Milan, máximo goleador histórico de su país, fue llamado por el seleccionador Janne Andersson para los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar contra Georgia y Kosovo, así como para un amistoso contra Estonia.

Eric Abidal fue secretario técnico del Barcelona hasta este pasado verano, viviendo en primera persona una de las etapas más convulsas de la historia reciente del club. La destitución de Valverde, la llegada de Setién, a negociación con Xavi, el encontronazo con Messi o las conversaciones para que regresara Neymar fueron algunos de los capítulos que vivió personalmente antes de llegar a una rescisión amistosa de su contrato con el club catalán. Siete meses después desvela algunos capítulos de su estancia en la secretaría técnica. Lo ha hecho en 'The Telegraph', diario al que ha concedido una entrevista. Para empezar asegura que él ya recomendó la sustitución de Valverde. «En diciembre de 2018, tras un análisis completo del técnico, la plantilla y el equipo, le recomendé que cambiásemos a Ernesto Valverde», explica. «Le dije al presidente que creía que esta es la decisión que había que tomar. Y me dijo que no porque no era fácil. Tomó la decisión de renovar el contrato del entrenador dos meses después, lo contrario de lo que yo había sugerido. Por supuesto, acepté la decisión y seguí dando al entrenador todo mi apoyo, pero fue un poco extraño para mí. Cuando prescindimos de Valverde, en mi lista estaban Pochettino, Setién, Allegri y Xavi Hernández, pero mi primera opción era Pochettino», asegura.

El jueves cumplirá 38 años y es la edad, en parte, la fórmula del éxito de Javier Gómez Noya. La madurez y la experiencia le han hecho afinar mucho más el cuerpo en esta recta final hasta Tokio 2020, con año interrumpido incluido, en el que se ha demostrado que el nivel es el mismo de siempre, altísimo, y quizá un poco más. Ya no se permite las barbaridades que hacía cuando tenía 20, no compite cada semana ni se da palizas de viajes. Ahora se pone en la casilla de salida cuando la cabeza y el cuerpo están al unísono, cuando se siente fuerte y listo. Y ambos caminos le conducen a la excelencia.

El fútbol tiene momentos mágicos, y si no que se lo digan a los jugadores de la cantera del Real Betis. En la última jornada de la fase regular del subgrupo B del Grupo 4 de la Segunda B, se veían las caras el Córdoba y el Betis Deportivo en busca de acabar en los puestos que permiten jugar la liguilla de ascenso a Segunda división. Además, del duelo en El Arcángel estaba pendiente también la cantera del Sevilla, cuyo equipo pujaba al mismo tiempo por el tercer puesto de la tabla.

Han pasado quince años del último título mundial de Fernando Alonso. En 2006 se consolidó el fenómeno social, deportivo y casi industrial que supuso Alonso en España en su vinculación con la F1. Era Renault un equipo adoctrinado por Flavio Briatore en el que predominaba un lema que el magnate italiano impregnó en los coches azules cuando tenía que sustituir la publicidad de la tabaquera Mild Seven. «Team spirit», espíritu de equipo.

La interrupción del partido entre el Athletic y el Eibar por la presencia de un dron que tras sobrevolar San Mamés terminó cayendo sobre el césped ha generado preocupación ante la amenaza que supone este tipo de aeronaves no tripuladas en los recintos deportivos, un peligro sobre el que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) lleva tiempo en alerta y trabajando para evitar situaciones como la que se produjo el sábado en Bilbao. De hecho, el organismo que preside Javier Tebas firmó en diciembre de 2020 un convenio con el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad e impedir el vuelo de este tipo de aparatos en los alrededores de los estadios de fútbol profesional español. En virtud de ese acuerdo, la próxima temporada entrará en funcionamiento en la mayoría de los campos un moderno sistema para detectar y neutralizar, si fuera necesario, drones.

El domingo supuso la confirmación del delicado momento que atraviesa la Juventus. Derrotado en su casa por el Benevento (0-1), decimosexto clasificado, el vigente campeón dijo adiós a las aspiraciones que le quedaban para conseguir su décima liga italiana consecutiva, un campeonato encabezado ahora por los dos equipos de Milán, aunque el Inter aventaja a su eterno rival en esa carrera fratricida por el título. A diez puntos del líder y a falta de diez jornadas, la temporada del conjunto turinés se queda sin pilares para equilibrar la irregularidad que le lastra este curso. Eliminado sorprendentemente en octavos de la Champions por el Oporto, solo las copas sirven de digestivo (ya es campeón de la Supercopa y en mayo disputará la final de la de Italia contra el Atalanta) para una masa social que apunta con el dedo a su entrenador, Andrea Pirlo, como uno de los máximos responsables de la situación.