El misterio sobre la apariencia del que es considerado probablemente el mejor, o al menos más famoso, escritor en inglés de todos los tiempos,William Shakespeare (1564-1616), parece haber llegado a su fin, tras las revelaciones de un equipo de investigación de la Universidad estadounidense de George Town, que concluyeron que probablemente la efigie que hay sobre su tumba en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon (Inglaterra) sea un retrato fiel de su imagen.

Cuando Kings of Leon anunciaron hace unas semanas que publicaban su nuevo disco, 'When you see yourself', en formato NFT (non fungible token), medio mundo se quedó con cara de póker. Casi todos lo vieron como una anécdota curiosa, que no cambiaría las reglas del juego discográfico. Pero atención, porque según la plataforma especializada Water & Music, ya ha generado 21 millones de dólares en un mercado que tan sólo empieza a arrancar. Después de Kings of Leon, artistas como Grimes o DJ 3Lau han subastado canciones publicadas en forma de criptomoneda, obteniendo seis y once millones de dólares respectivamente. Esta misma semana se les ha unido Steve Aoki, que ha sacado cuatro millones con la operación, y el primer reguetonero en sumarse a esta tendencia ha sido el puertorriqueño Ozuna, que ya ha superado los tres millones de beneficios. Otras estrellas del pop como Shawn Mendes también están empezando a lanzar productos por esta vía. El cantante se ha asociado con Genies, una compañía que crea avatares 2D, para diseñar versiones virtuales de algunos de sus accesorios más identificables, como su guitarra Fender, su anillo de oro y su ropa de gira.